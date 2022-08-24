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MasterChef batırık nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte batırık tarifi...

24.08.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir çeşit kısır ya da bulgur köftesi anlamına gelen batırık tarifi araştırılmaya başlandı. Leziz tadı olan bu tarif aynı zamanda doyurucu ve lezzetlidir. Peki MasterChef batırık nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte batırık tarifi...

MasterChef batırık nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte batırık tarifi...

MasterChef programında yarışmacıların batırık hazırlamasıyla seyirciler, bu lezzetin tarifini araştırmaya koyuldu. Kısıra benzeyen bu tarif hafif ve doyurucudur. Peki MasterChef batırık nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte batırık tarifi...

BATIRIK MALZEMELERİ

4 çay bardağı ince bulgur
5 su bardağı soğuk su
Çeyrek lahana
Limon
Tuz
Yarım su bardağı tahin
5 adet domates
3 adet salatalık
1 çay bardağı fıstık
1 yemek kaşığı salça
Yarım demet maydanoz
1 çay bardağı susam
1 adet kuru soğan
1 adet pancarın çeyreği
Nar ekşisi

BATIRIK TARİFİ

Bulguru 1 su bardağı kadar suyla ıslatıp bekletin. Ardından domatesi rendeleyin ve salçayla beraber bulgura ekleyip yoğurun.

  • Salatalık ve soğanı küp küp doğrayın.
  • Maydanozu da ince ince kıyın.
  • Hazırlanan malzemeleri bulgura ilave edip harmanlayın.
  • Lahana ve pancarı haşlayıp doğrayın.
  • Fıstık ve susamı da bir tavada kavurun.
  • Üzerine de tahini ilave edip blender'dan geçirin.
  • Hazırlanan sosu ve tuzu da bulgura ekleyin.
  • Bulgurlu harç hazırlandığında bir kısmını ayırın ve köfte şekli verin.
  • Kalan harca da su ekleyin.
  • Sonra nar ekşisi, limon suyu ve tuz ilave edin.
  • Kaselere alıp haşlanmış lahana ve pancarla süsleyin. Afiyet olsun...
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batırık tarifi Masterchef yemek
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