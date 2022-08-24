MasterChef programında yarışmacıların batırık hazırlamasıyla seyirciler, bu lezzetin tarifini araştırmaya koyuldu. Kısıra benzeyen bu tarif hafif ve doyurucudur. Peki MasterChef batırık nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte batırık tarifi...
4 çay bardağı ince bulgur
5 su bardağı soğuk su
Çeyrek lahana
Limon
Tuz
Yarım su bardağı tahin
5 adet domates
3 adet salatalık
1 çay bardağı fıstık
1 yemek kaşığı salça
Yarım demet maydanoz
1 çay bardağı susam
1 adet kuru soğan
1 adet pancarın çeyreği
Nar ekşisi
Bulguru 1 su bardağı kadar suyla ıslatıp bekletin. Ardından domatesi rendeleyin ve salçayla beraber bulgura ekleyip yoğurun.
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