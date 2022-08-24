MasterChef programında yarışmacıların batırık hazırlamasıyla seyirciler, bu lezzetin tarifini araştırmaya koyuldu. Kısıra benzeyen bu tarif hafif ve doyurucudur. Peki MasterChef batırık nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte batırık tarifi...

BATIRIK MALZEMELERİ

4 çay bardağı ince bulgur

5 su bardağı soğuk su

Çeyrek lahana

Limon

Tuz

Yarım su bardağı tahin

5 adet domates

3 adet salatalık

1 çay bardağı fıstık

1 yemek kaşığı salça

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı susam

1 adet kuru soğan

1 adet pancarın çeyreği

Nar ekşisi

BATIRIK TARİFİ

Bulguru 1 su bardağı kadar suyla ıslatıp bekletin. Ardından domatesi rendeleyin ve salçayla beraber bulgura ekleyip yoğurun.