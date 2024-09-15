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  4. MasterChef Beyza'nın hurma tatlısı şefleri mest etti! "Kaşık atacaktım" dedi, sosyal medya yıkıldı

MasterChef Beyza'nın hurma tatlısı şefleri mest etti! "Kaşık atacaktım" dedi, sosyal medya yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.09.2024 08:14
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MasterChef Türkiye'de bu hafta bir yandan eleme heyecanı sürerken bir yandan da en iyi tabaklar gündem oldu. Beyza'nın yaptığı tatlı ise şefleri mest etti. Mehmet Şef neredeyse kaşık atacaktı.

MasterChef Beyza'nın hurma tatlısı şefleri mest etti! "Kaşık atacaktım" dedi, sosyal medya yıkıldı

MasterChef Türkiye'de yine heyecanlı anlar yaşandı. Haftanın son eleme adayının belli olduğu son bölümde yaratıcılık etabında Beyza adından söz ettirdi.

Yaratıcılık etabında şefler yarışmacılardan hurmayla hünerlerini sergilemelerini istedi. Yarışmacılara ikinci turda İran, Bağdat, Medine ve Ürdün yaş hurması verilerek yaratıcılık tabağı beklendi.

Yapılan değerlendirmenin ardından son ikiye Muratcan ve Hakan kaldı.

Diğer yandan ise şefler Beyza'nın tabağının çok iyi olduğunu ve neredeyse kaşık atacaklarını da dile getirdi. Mehmet Şef "Kaşık atacaktım" diyerek Beyza'yı heyecanlandırdı.

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Sosyal medyada da "Helal olsun Beyza" yorumları gecikmedi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te Hurma ile hazırlanan yaratıcı tabak konusunda en başarısız olan isim Hakan oldu ve haftanın 7'inci ve son eleme adayı oldu.

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MasterChef'te haftanın eleme adayları Ayşe, Beril, Akın, Nevzat, Kaan, Erim olmuştu. Bu akşam yapılan iki etaplı oyun sonunda son eleme adayı olan isim Hakan oldu ve potaya giren son yarışmacı oldu.

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