MasterChef Beyza'nın kayak pozları sosyal medyayı salladı! "Büyülendim"

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te bazı yarışmacılar oldukça popüler.

MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Beyza Huri Aydın da bu isimlerden. Sık sık jüriden beğeni alan Beyza daha önce Demet Akalın'dan destek aldığını açıklamıştı.

Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan, olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş. İlk defa yaşıyorum. Selam gönderiyorum herkese" ifadelerini kullanmıştı.



Beyza son olarak kayak yaptığı anları paylaşınca sosyal medyada fanlarını mest etti. Beyza'nın pozlarını görenler "Güzel ve iddialı, düşemez hiç dillerden","Büyülendim izlerken", "Tam bir star", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

BEYZA HURİ AYDIN KİMDİR?

Bu sezonun öne çıkan isimleri arasında yer alan Beyza Aydın 23 yaşında... Aslen Konyalı olan Beyza, Fransa’dan gelerek MasterChef Türkiye’ye katıldı. Yemek yapma konusundaki yeteneği ve kendine olan güveni ile dikkat çeken Beyza, yarışmaya büyük bir motivasyonla katıldı. Beyza, "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" diyerek, yemek yapma konusundaki tutkusunu ifade etti.