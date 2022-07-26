Tadıyla nam salan ciğer tava tarifi araştırılıyor. Ciğer tavanın ana malzemesi dana ciğeridir. Siz de ciğer tavayı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki MasterChef ciğer tava nasıl yapılır? Ciğer tava malzemeleri neler? İşte detaylar...

CİĞER TAVA MALZEMELERİ

1 kg dana ciğeri

3 su bardağı un

Yeteri kadar tuz

Bol sıvı yağ

Kızartılmış acı biber

CİĞER TAVA TARİFİ

Ciğerin zarını çıkarın ve ince yaprak şeklinde kesin. Ardından süzgeçe alın ve 5 ila 10 dakika kadar dinlendirin. 8 saat buzdolabında beklettikten sonra unlayın. Bol sıvı yağda 1-2 dakika kızartın. Ocaktan alma vakti geldiğinde tuzunu ayarlayın. Ciğeri süzgeç ile sıvı yağdan alın ve acı biber ile servis edin. Afiyet olsun...

