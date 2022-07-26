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MasterChef ciğer tava nasıl yapılır? Ciğer tava malzemeleri neler?

26.07.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in 26 Temmuz akşamında yayınlanan yeni bölümünde jüriler yarışmacılardan, ciğer tava hazırlamalarını istedi. Böylelikle ciğer tavanın nasıl hazırlanacağı merak konusu oldu. Peki MasterChef ciğer tava nasıl yapılır? Ciğer tava malzemeleri neler? İşte detaylar...

MasterChef ciğer tava nasıl yapılır? Ciğer tava malzemeleri neler?

Tadıyla nam salan ciğer tava tarifi araştırılıyor. Ciğer tavanın ana malzemesi dana ciğeridir. Siz de ciğer tavayı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki MasterChef ciğer tava nasıl yapılır? Ciğer tava malzemeleri neler? İşte detaylar...

CİĞER TAVA MALZEMELERİ

1 kg dana ciğeri
3 su bardağı un
Yeteri kadar tuz
Bol sıvı yağ
Kızartılmış acı biber

MasterChef ciğer tava nasıl yapılır? Ciğer tava malzemeleri neler?

CİĞER TAVA TARİFİ

Ciğerin zarını çıkarın ve ince yaprak şeklinde kesin. Ardından süzgeçe alın ve 5 ila 10 dakika kadar dinlendirin. 8 saat buzdolabında beklettikten sonra unlayın. Bol sıvı yağda 1-2 dakika kızartın. Ocaktan alma vakti geldiğinde tuzunu ayarlayın. Ciğeri süzgeç ile sıvı yağdan alın ve acı biber ile servis edin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef ciğer tava
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