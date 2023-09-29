MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 28 Eylül MasterChef All Star'da son dokunulmazlık hangi takının oldu? Düello gecesi!

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 28 Eylül MasterChef All Star'da son dokunulmazlık hangi takının oldu? Düello gecesi!

28.09.2023 23:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Haftanın son takım dokunulmazlığı oyununun oynandığı gecede kazandibi düellosu yapıldı. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Peki,MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 28 Eylül MasterChef All Star'da son dokunulmazlık hangi takının oldu? Düello gecesi!

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme adayları dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Takım dokunulmazlığı oyununda Tahsin ve 2021 sezonu şampiyonu Eren'in kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı takım ile mavi takım üçüncü eleme oyununu oynadı.

En fazla tabağı beğenilen Mavi Takım gecenin kazananı oldu ve haftayı galip kapattı.

Haftanın eleme adayları şu şekilde: Kıvanç, Esra, Tanya, Barış,

F7IhJ0nWUAAIUey

28 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 28 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

F44SQNEXcAAPijm

Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan MasterChef 2019 birincisi Cemre Uyanık, bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir arkadaşını potaya gönderdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te kriz gecesi! Mehmet Şef resti çektiMasterChef'te kriz gecesi! Mehmet Şef resti çekti
Ozan Güven'le ilgili açıklaması olay oldu! Ozan Güven'le ilgili açıklaması olay oldu!
Görenler tanıyamıyor! Yeşilçam'ın yıldızı şaşırttı Görenler tanıyamıyor! Yeşilçam'ın yıldızı şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
masterchef dokunulmazlık masterchef eleme ele gecesi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.