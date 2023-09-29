MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 28 Eylül MasterChef All Star'da son dokunulmazlık hangi takının oldu? Düello gecesi!

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme adayları dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Takım dokunulmazlığı oyununda Tahsin ve 2021 sezonu şampiyonu Eren'in kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı takım ile mavi takım üçüncü eleme oyununu oynadı.

En fazla tabağı beğenilen Mavi Takım gecenin kazananı oldu ve haftayı galip kapattı.

Haftanın eleme adayları şu şekilde: Kıvanç, Esra, Tanya, Barış,

28 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 28 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan MasterChef 2019 birincisi Cemre Uyanık, bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir arkadaşını potaya gönderdi.

