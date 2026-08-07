Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde kriz büyüyor! Annesi harekete geçti: Zina davası açıldı

Yeraltı dizisinde "Melek" karakterine hayat veren 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, dikkat çeken iddialarla savcılığa başvurdu.

Baba Çiftçi, kızının aynı dizide rol alan Hakan Çelebi ile sevgili olduğunu ifade ederek hem oyuncu hem de menajerlik şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

ZİNA DAVASI DA AÇTI

Oyuncunun annesi Kader Çiftçi, mahkemeye başvurarak eşi Ünal Çiftçi'ye boşanma davası açtı. Kader Hanım dava dilekçesinde kocasını zina yapmakla suçladı.

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; anne Çiftçi kızlarının kazandığı parayı eşinin başka kadınlarla yediğini ve bu durumun aile ilişkilerini bozup huzurlarını kaçırdığını belirtti. Dava yakında görülecek.