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Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde kriz büyüyor! Annesi harekete geçti: Zina davası açıldı

“Yeraltı” dizisinde Melek rolüne hayat veren 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası Ünal Çiftçi, kızının menajeri ve partneri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Anne Kader Çiftçi'nin ise eşiyle boşanmak için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde kriz büyüyor! Annesi harekete geçti: Zina davası açıldı
Öznur Yaslı İkier

Yeraltı dizisinde "Melek" karakterine hayat veren 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, dikkat çeken iddialarla savcılığa başvurdu.

Baba Çiftçi, kızının aynı dizide rol alan Hakan Çelebi ile sevgili olduğunu ifade ederek hem oyuncu hem de menajerlik şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde kriz büyüyor! Annesi harekete geçti: Zina davası açıldı 1

ZİNA DAVASI DA AÇTI
Oyuncunun annesi Kader Çiftçi, mahkemeye başvurarak eşi Ünal Çiftçi'ye boşanma davası açtı. Kader Hanım dava dilekçesinde kocasını zina yapmakla suçladı.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde kriz büyüyor! Annesi harekete geçti: Zina davası açıldı 2

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; anne Çiftçi kızlarının kazandığı parayı eşinin başka kadınlarla yediğini ve bu durumun aile ilişkilerini bozup huzurlarını kaçırdığını belirtti. Dava yakında görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ülkü Hilal Çiftçi Yeraltı dizisi
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Okuyucu Yorumları 26 yorum
BU AHLAKSIZ VE MAFYA DİZİLERİ HEM TOPLUMU BOZUYOR HEM OYNAYAN ARTİSTLERİN AİLE YAPISINI HARAM PARALAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR RÜTÜK NERDE NE İŞE YARAR
altın yumurtlayan tavuğu paylaşmamaya başladılar
her şöhret ve zenginlik mutluluk getirir diye bir kaide yoktur, bazı aileleri de felakete uğratır, bir anda huzur kalmaz o eski ortamına hasret ve muhtaç kalabilir. heveslenenler örneklerini araştırabilir.
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