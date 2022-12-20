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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Aralık MasterChef'te dokunulmaz olan takım ile eleme adayları

20.12.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in 20 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Son olarak Yağız'ın elendiği MasterChef Türkiye'de kalan 6 yarışmacı şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Dolmalar ve salatalar konseptiyle yarışılan MasterChef'te dokunulmaz olan takım ve eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Aralık MasterChef'te dokunulmaz olan takım ile eleme adayları...

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Aralık MasterChef'te dokunulmaz olan takım ile eleme adayları

MasterChef 2022 sezonunun sonuna doğru yaklaşılıyor. Programı başarıyla tamamlayan yarışmacı MasterChef 2022 şampiyonu seçilecek. Seyircilerin merakla takip ettiği MasterChef Türkiye yemek yarışması programında 20 Aralık Salı akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 20 Aralık 2022 Salı MasterChef Türkiye'de yaşananlar...

MASTERCHEF 20 ARALIK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Heyecanın dorukta olduğu MasterChef 2022 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'te 20 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım daha fazla başarı gösteren mavi takım oldu.

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MASTERCHEF 20 ARALIK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokununulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele edecekler. Kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 13 Aralık 2022 akşamı eleme potasına giren yarışmacı merak ediliyor. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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