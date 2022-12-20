MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Aralık MasterChef'te dokunulmaz olan takım ile eleme adayları

MasterChef 2022 sezonunun sonuna doğru yaklaşılıyor. Programı başarıyla tamamlayan yarışmacı MasterChef 2022 şampiyonu seçilecek. Seyircilerin merakla takip ettiği MasterChef Türkiye yemek yarışması programında 20 Aralık Salı akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 20 Aralık 2022 Salı MasterChef Türkiye'de yaşananlar...
Heyecanın dorukta olduğu MasterChef 2022 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'te 20 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım daha fazla başarı gösteren mavi takım oldu.
Dokununulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele edecekler. Kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.
MasterChef'te 13 Aralık 2022 akşamı eleme potasına giren yarışmacı merak ediliyor. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.