MasterChef Duygu Acarsoy aldatıldığını açıkladı: Aldattığı kız beni aradı

MasterChef Türkiye'nin 28 Eylül Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, kaptanlık oyunu öncesinde şefler ve yarışmacılar sohbet ederken Duygu'nun söyledikleri herkesi şaşırttı. Morali oldukça bozuk olan Duygu nişanlısının kendisini aldattığını söyledi. Yaptığı itirafla herkesi şaşırtan Duygu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na yaşadıklarını anlatan Duygu Acarsoy, "Evliliğe doğru giden bir ilişkim vardı. Bugün aldatıldığımı, aldattığı kızın beni aramasıyla öğrendim. Kendisine sordum o da 'Böyle bir hata yaptım. Özür dilerim' diyerek kabul etti. Uğur'a buradan teşekkür ediyorum. Yüzünü en azından evlenmeden gösterdi. Ama kırgınlığım ve kızgınlığım kendime. Çünkü ben, çok uzun aradan sonra gerçekten birine inandım ve güvendim. Daha önce çok kötü bir deneyimim vardı. Onda da böyle bir tecrübe edinmiştim. Sadece kendime kırgın ve kızgınlığım olduğu için ağladım" ifadelerini kullandı.



"EVLİLİĞİMİN İLK GÜNLERİNDE DAYAK YEDİM"

Daha önce de bir ilişki yaşayan ve evlenen Duygu, evliliğinin ilk günlerinde dayak yediğini söyledi. Duygu "Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. Çok dayak yedim, uzun süre şiddet gördüm. Evlendiğim kişinin sabıka kayıtları varmış onları sonradan öğrendim. Evim ve arabam vardı onlar da gitti ve beni dolandırdı. Benden ayrıldıktan 14 gün sonra ise en yakın kız arkadaşımla evlendi. Kimseye güvenmemek gerekli anneniz, babanız dışında kimseye güvenmeyin" dedi.





