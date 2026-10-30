Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan Aktaş son haliyle gündem oldu! Teklif yağıyor

2019 yılında yayın hayatını noktalayan bir dönemin sevilen programı Çocuktan Al Haberi, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Minik yarışmacıların birbirinden eğlenceli cevapları ve içten tavırlarıyla hafızalara kazınan program, izleyicilerin hafızasında yerini korumaya devam ediyor.

Programda Çakıl Bebek lakabıyla anılan Nisan Aktaş sevimli halleri ve sempatik tavırları ile gönülleri feth etmişti. O dönem 3 yaşında olan Aktaş, şimdilerde büyüdü neredeyse genç bir kız oldu.

YORUM YAĞDI

Şimdilerde 12 yaşında olan Nisan Aktaş'ı görenler 'Ne güzel oldun', 'Koca kız olmuş', 'Zaman ne hızlı akıyor' gibi yorumlar yaptılar.

Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.

TEKLİF YAĞIYOR

Çocuk yıldıza aynı zamanda oyunculuk teklifleri de gelmeye devam ediyor. Yarışmada anlattığı masallarla da dikkat çeken Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol aldı.