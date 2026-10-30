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Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan Aktaş son haliyle gündem oldu! Teklif yağıyor

2016 yılında Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen Çocuktan Al Haberi programında sevimli halleriyle dikkatleri üzerine çeken ve “Çakıl Bebek” lakabıyla hafızalara kazınan Nisan Aktaş, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Mavi gözleri ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Nisan Aktaş'ın şimdiki haline yorum yağdı.

Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan Aktaş son haliyle gündem oldu! Teklif yağıyor
Öznur Yaslı İkier

2019 yılında yayın hayatını noktalayan bir dönemin sevilen programı Çocuktan Al Haberi, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Minik yarışmacıların birbirinden eğlenceli cevapları ve içten tavırlarıyla hafızalara kazınan program, izleyicilerin hafızasında yerini korumaya devam ediyor.

Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan Aktaş son haliyle gündem oldu! Teklif yağıyor 1

Programda Çakıl Bebek lakabıyla anılan Nisan Aktaş sevimli halleri ve sempatik tavırları ile gönülleri feth etmişti. O dönem 3 yaşında olan Aktaş, şimdilerde büyüdü neredeyse genç bir kız oldu.

Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan Aktaş son haliyle gündem oldu! Teklif yağıyor 2

YORUM YAĞDI

Şimdilerde 12 yaşında olan Nisan Aktaş'ı görenler 'Ne güzel oldun', 'Koca kız olmuş', 'Zaman ne hızlı akıyor' gibi yorumlar yaptılar.

Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan Aktaş son haliyle gündem oldu! Teklif yağıyor 3

Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor.

Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan Aktaş son haliyle gündem oldu! Teklif yağıyor 4

TEKLİF YAĞIYOR

Çocuk yıldıza aynı zamanda oyunculuk teklifleri de gelmeye devam ediyor. Yarışmada anlattığı masallarla da dikkat çeken Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol aldı.

Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan Aktaş son haliyle gündem oldu! Teklif yağıyor 5

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