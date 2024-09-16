MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'e veda eden isim açıklandı! Gözyaşları sel oldu

MasterChef'e veda eden isim açıklandı! Gözyaşları sel oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.09.2024 00:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Yedi yarışmacı bu haftanın eleme adayı oldu. Şefler ilk turda yarışmacılardan üzüm ile yaratıcılık tabağı yapmalarını istedi. İkinci turda ise Danilo Şef’in lezzetli tabağı ricciola yaptılar. İşte elenen isim ve detaylar...

MasterChef'e veda eden isim açıklandı! Gözyaşları sel oldu

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'de bir eleme gecesi daha yaşandı. Gecede yarışmacılar eleme potasından kurtulmak için mücadele etti. MasterChef'e veda eden isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonuna şimdiye kadar Serhat, Deniz, Ümmühan ve Zeynep veda etmişti.

YEDİ İSİM POTADA YER ALDI

Bu hafta Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan Masterchef'in eleme adayları oldu. Bir isim yarışmaya veda etti.

Eleme gecesinin ilk turunda şefler yarışmacılardan üzüm ile yaratıcılık tabağı yapmalarını istedi.

İkinci turda ise Danilo Şef’in lezzetli tabağı ricciola yapıldı.

İŞTE MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM

Ekran görüntüsü 2024-09-16 001848

Eleme gecesinde son ikiye Beril ve Erim kaldı. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim Beril oldu.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 002038

MasterChef hikayesinin sonuna gelen Beril duygusal anlar yaşayarak, "Hissetmiştim şef" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 002534

"Buraya kadar gelmek bile benim için çok değerli" diyen Beril göz yaşlarına hakim olamadı. Beril şeflere sarılarak veda etti.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 002427

Beril şeflerle vedalaştıktan sonra yarışma arkadaşlarıyla da vedalaşarak şampiyonluk hayallerine veda etti.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 003045

MasterChef Beril'in veda açıklaması şu şekilde;

"Buradan ayrılırken keşke dediğim ilk şey psikolojimi iyi tutmaktı ama yapamadım. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum ve enerjimle iz bıraktım. Benim için yolun sonu burada noktalandı."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
En Çok Okunan Haberler
Kaymakam vekilinin aracını aratmış ve görevden alınmıştı! Teğmenin ifadesi ortaya çıktı

Kaymakam vekilinin aracını aratmış ve görevden alınmıştı! Teğmenin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

Vali Gül 'Beklenen son' diyerek yolcunun gözaltına alındığını duyurdu

Vali Gül 'Beklenen son' diyerek yolcunun gözaltına alındığını duyurdu

Derbide tarihi an! Henüz dakikalar 13'ü gösteriyordu...

Derbide tarihi an! Henüz dakikalar 13'ü gösteriyordu...

2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!

2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Maçının henüz başında ortalık karıştı!

Maçının henüz başında ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.