MasterChef'e veda eden isim açıklandı! Gözyaşları sel oldu

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'de bir eleme gecesi daha yaşandı. Gecede yarışmacılar eleme potasından kurtulmak için mücadele etti. MasterChef'e veda eden isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonuna şimdiye kadar Serhat, Deniz, Ümmühan ve Zeynep veda etmişti.

YEDİ İSİM POTADA YER ALDI

Bu hafta Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan Masterchef'in eleme adayları oldu. Bir isim yarışmaya veda etti.

Eleme gecesinin ilk turunda şefler yarışmacılardan üzüm ile yaratıcılık tabağı yapmalarını istedi.

İkinci turda ise Danilo Şef’in lezzetli tabağı ricciola yapıldı.

İŞTE MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM

Eleme gecesinde son ikiye Beril ve Erim kaldı. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim Beril oldu.

MasterChef hikayesinin sonuna gelen Beril duygusal anlar yaşayarak, "Hissetmiştim şef" dedi.

"Buraya kadar gelmek bile benim için çok değerli" diyen Beril göz yaşlarına hakim olamadı. Beril şeflere sarılarak veda etti.

Beril şeflerle vedalaştıktan sonra yarışma arkadaşlarıyla da vedalaşarak şampiyonluk hayallerine veda etti.

MasterChef Beril'in veda açıklaması şu şekilde;

"Buradan ayrılırken keşke dediğim ilk şey psikolojimi iyi tutmaktı ama yapamadım. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum ve enerjimle iz bıraktım. Benim için yolun sonu burada noktalandı."