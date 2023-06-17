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MasterChef Eda kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 3. yarışmacısı Eda Karabulut Nayır nereli? İşte hayatı

17.06.2023 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef All Star'da bu akşam 3. yarışmacı heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Yılmaz Öztürk'ün jürilik yaptığı yarışmada Güzide ve Suna'nın ardından üçüncü yarışmacı için yarışıldı. MasterChef Eda Karabulut Nayır yarışmacının ana kadroya giren 3. yarışmacı oldu. Peki, MasterChef Eda kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 3. yarışmacısı Eda Karabulut Nayır nereli? İşte hayatı

MasterChef Eda kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 3. yarışmacısı Eda Karabulut Nayır nereli? İşte hayatı

MasterChef Eda ile ilgili aramalar ana kadroya giren 3. yarışmacı olmasının ardından hız kazandı. MasterChef Eda'nın hayatı, yaşı ve nereli olduğu merak edildi. 2019 sezonunda yarışan MasterChef Eda, yarıştığı dönemde de oldukça konuşulmuştu. İşte MasterChef Eda'nın hayatıyla ilgili bilgiler...

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

Oy birliği ile alınan karar sonucunda Eda Karabulut Nayır MasterChef All Star'ın ana kadroya giren 3. yarışmacısı seçildi.

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MasterChef Eda 35 yaşında 9 yıllık evli ve ikiz çocuk annesi. İstanbul’da doğdu büyüdü fakat aslen Sivaslı. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." demişti.

MASTERCHEF ALL STAR'IN 3. YARIŞMACISI

2019 yılında yarışan Eda Karabulut, yarışmadan ayrıldıktan sonra kendi işletmesini açmıştır ve sosyal medyasında yemeklerini tanıtmaya devam ediyor. yarışmacısı oldu.

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Salça ve sarımsak ile bir yaratıcılık yemeği yapılmasının istendiği yarışmada Eda en başarılı tabağı yaparak MasterChef Al Star'ın 3.

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