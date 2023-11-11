MasterChef eleme adayı kim oldu? 11 Kasım 2023 MasterChef All Star'da potaya giren son isim kim oldu?

MasterChef All Star yarışmacıları bu akşam son eleme adayı olmamak için yarıştı. Dünyaca ünlü pasta şefi Antonio Bachour yarışmacılardan yoğurt ve fıstıklı tatlı yapmalarını istedi. Yarışmacılar potaya girmemek için büyük mücadele verdiler. İşte MasterChef All Star'da potaya giden son isim ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakları yapanlar MasterChef All Star'ın yeni haftasına adını yazdıracak.şefi Antonio Bachour'ın tarifini başarısız yapan yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık oyunu oynadı.

MASTERCHEF ALL STAR'DA SON ADAY BELLİ OLDU MU?

MasterChef AllStar'da potaya giren isim gecenin sonunda belli olacak.

Şeflerin kararı ile eleme adayı gecenin sonunda açıklanıyor. Potaya gidecek son isim en başarısız tabağı yapan isim olacak.







