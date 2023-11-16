MasterChef eleme adayı kim oldu? 16 Kasım 2023 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme adayları dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. Haftanın son takım dokunulmazlığı oyununun oynandığı İtalya mutfağından Crostini Di Fegatini Toscani, Polpo Alla Luciana, Gnocchi Alla Romana, Torta Susanna ve Trippa Alla Milanese yapıldı. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Birçok kişi, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Kasım MasterChef All Star eleme adayları...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı takım ile mavi takım arasında üçüncü eleme oyununu oynandı.

Mücadele sonunda değerlendirmeyle açık ara kazanan mavi takım oldu.

Eleme adayları gecenin sonunda belli olacak. Hasan, Kıvanç, Esra ve Tolga'nın müzayede sahneleri ise geceye damga vuran anlardan oldu.

16 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 16 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı gecenin sonunda belli olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Ayaz oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Dilara seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Batuhan seçildi.

Haftanın 4. eleme adayı Eren seçildi.







