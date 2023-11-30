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MasterChef eleme adayı kim oldu? 30 Kasım 2023 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

30.11.2023 21:37 | Son Güncelleme:
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MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Gecede verilen malzemelerle yaratıcılık yemekleri yapıldı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlık oyununun kazananı merak konusu oldu. Haftanın son takım dokunulmazlığı oyununun oynandığı gecede yarışmacılardan verilen malzemelerle yaratıcılık tabakları yapmaları istendi. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde kırmızı takım ile mavi takım arasında üçüncü eleme oyununu oynandı.

Mücadele sonunda kazanan takım belli olacak. Geçtiğimiz hafta Alican Sabunsoy'un elenmesi ile birlikte MasterChef All Star'da yeni bir sisteme geçildi. Artık dokunulmazlığı alan kişi bir arkadaşını potaya gönderemiyor. O kişi dokunulmaz oluyor ve oylamaya geçiliyor.

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30 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasında bir de bireysel dokunulmazlık oynanacak. Gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim en son belli olacak.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Tolga oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Dilara seçildi.


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