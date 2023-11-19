Masterchef eleme gecesinde kritik hata! Mehmet Şef sert çıktı: Bazı olaylar akıl alır gibi değil

MasterChef All Star büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı programda bu akşam bir yarışmacı yarışmaya veda edecek. Yayınlanan fragmandaki detay ise dikkatlerden kaçmadı.

ELEME GECESİNDE KRİTİK HATA

MasterChef All Star bu akşam eleme heyecanıyla ekrana geliyor. Her hafta pazar akşamları bir yarışmacı programa veda ediyor. Bu haftanın eleme adayları ise Batuhan, Tolga, Esra, Dilara, Hasan, Ayaz ve Eren oldu.

Yarışmacılara ilk etapta damla sakızı ve kereviz verilerek yaratıcılık tabağı yapmaları istendi. Zorlu geçecek mücadelenin ardından üç yarışmacı MasterChef All Star'ın 19. haftasına kalmayı garantileyecek.

MEHMET ŞEF SERT ÇIKTI

Yayınlanan fragmana göre bir yarışmacı eleme gecesinde kritik bir hata yaptı. Tüm yarışmacıların ne olduğunu anlamadığı anlarda Mehmet Şef'in sert çıkışı herkesi şaşırttı.

Şef Mehmet yarışmacılara dönerek 'Bazı olaylar akıl alır gibi değil. Bu hataları buralarda nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum. Arkadaşlar burası All Star, hata kaldırmaz' demesi gerginliği iyice yükseltti.

Hangi yarışmacının bu hatayı yaptığı ve kimin MasterChef All Star'a vedan eden isim olacağı gecenin sonunda belli olacak.









