MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef eleme gecesinde kritik hata! Mehmet Şef sert çıktı: Bazı olaylar akıl alır gibi değil

Masterchef eleme gecesinde kritik hata! Mehmet Şef sert çıktı: Bazı olaylar akıl alır gibi değil

19.11.2023 20:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Reyting rekortmeni programda 18. hafta bu akşam yaşanacak olan eleme sonrasında geride kalacak. Yeni bölümde yaşanan kritik bir hata ise geceye damga vurdu.

MasterChef All Star büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı programda bu akşam bir yarışmacı yarışmaya veda edecek. Yayınlanan fragmandaki detay ise dikkatlerden kaçmadı.

F-KUQESXwAEGUGT (1)

ELEME GECESİNDE KRİTİK HATA

MasterChef All Star bu akşam eleme heyecanıyla ekrana geliyor. Her hafta pazar akşamları bir yarışmacı programa veda ediyor. Bu haftanın eleme adayları ise Batuhan, Tolga, Esra, Dilara, Hasan, Ayaz ve Eren oldu.

6b5dccb2-be1f-4a52-aab0-9494566a58d6

Yarışmacılara ilk etapta damla sakızı ve kereviz verilerek yaratıcılık tabağı yapmaları istendi. Zorlu geçecek mücadelenin ardından üç yarışmacı MasterChef All Star'ın 19. haftasına kalmayı garantileyecek.

MEHMET ŞEF SERT ÇIKTI

Yayınlanan fragmana göre bir yarışmacı eleme gecesinde kritik bir hata yaptı. Tüm yarışmacıların ne olduğunu anlamadığı anlarda Mehmet Şef'in sert çıkışı herkesi şaşırttı.

611268d0-6e32-4b5a-837b-70b537a06b8a

Şef Mehmet yarışmacılara dönerek 'Bazı olaylar akıl alır gibi değil. Bu hataları buralarda nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum. Arkadaşlar burası All Star, hata kaldırmaz' demesi gerginliği iyice yükseltti.

Hangi yarışmacının bu hatayı yaptığı ve kimin MasterChef All Star'a vedan eden isim olacağı gecenin sonunda belli olacak.

dabf8932-2ce1-4945-8673-c1e1cdbfe786

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son pozu Şükrü Özyıldız'a benzetildi! Yanıt gecikmediSon pozu Şükrü Özyıldız'a benzetildi! Yanıt gecikmedi
‘Bihter’ filminin Behlül’ü Boran Kuzum'un sözleri sosyal medyayı salladı‘Bihter’ filminin Behlül’ü Boran Kuzum'un sözleri sosyal medyayı salladı
İkiz bebek bekliyorlardı! Oğullarına koydukları isimler şaşırttıİkiz bebek bekliyorlardı! Oğullarına koydukları isimler şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
masterchef eleme ele gecesi
En Çok Okunan Haberler
İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...

Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...

Zamlı asgari ücret için canlı yayında rakam verdi!

Zamlı asgari ücret için canlı yayında rakam verdi!

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Almanya galibiyetine yaptığı yoruma tepki yağıyor!

Almanya galibiyetine yaptığı yoruma tepki yağıyor!

Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame!

Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.