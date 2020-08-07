MasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

MasterChef Türkiye final turu 4. gününde yine büyük bir heyecan yaşandı. İlk turu başarıyla geçen Emir Elidemir, ikinci turda ise 4 rakibiyle mücadele etti. Şeflerin istediği deniz tarağını en iyi yapan yarışmacı olan Emir Elidemir, MasterChef Türkiye 2020 ana kadro yarışmacıları arasına girmeyi başardı. Finale kalan isimlerden bir tanesi olmayı başaran Emir Elidemir'in hayatı da merak konusu oldu. Peki, Masterchef Emir Elidemir kimdir?

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir 26 yaşında ve aşçı olarak Cunda’da bir restoranda çalışıyor. MasterChef Türkiye’ye katılan Ege Pakalın ile aynı restoranda çalışıyor. Daha önce Hollanda, Fransa ve ABD'deki çeşitli restoranlarda çalışan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunu.

Elinden geldiğince öğrenmek, başarılı olmak ve güzel hareketleri ile insanlara örnek olmak istediği için MasterChef 2020’ye katılmış. 7 yıldır bu işi yaptığını fakat öğrenecek çok şeyi olduğunu belirtti.

Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda kendi yorumunu kattığı barbun yemeği ile şeflerin karşısına çıkmış ve üç şeften de evet oyu almayı başarmıştı.

