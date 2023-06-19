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MasterChef Faruk Batuhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef yedek yarışmacısı Faruk Batuhan Öner'in hayatı ve biyografisi

19.06.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Faruk Batuhan kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İlk grup yarışmacılarından beş yarışmacı ana kadroya girerken iki isim yedek kadroya girdi. Bu iki isimden biri de MasterChef Faruk Batuhan oldu. Peki, MasterChef Faruk Batuhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef yedek yarışmacısı Faruk Batuhan Öner hangi sene yarıştı?

MasterChef Faruk Batuhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef yedek yarışmacısı Faruk Batuhan Öner'in hayatı ve biyografisi

MasterChef Faruk Batuhan yedek yarışmacılardan biri oldu. Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'ye ana kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 19 Haziran Pazartesi günü yayımlanan MasterChef All Star'da Mustafa Aydın ve Faruk Batuhan Öner ilk yedek yarışmacılar oldu. MasterChef Faruk Batuhan hakkındaki detaylar hızla sorgulanıyor. İşte MasterChef yedek yarışmacısı Faruk Batuhan'ın hayatı...

MASTERCHEF FARUK BATUHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef yarışmacısı Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başlayan MasterChef Faruk Batuhan İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu.

MASTERCHEF KAPAK

Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. F. Batuhan şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.

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