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MasterChef finalisti Kıvanç kimdir? MasterChef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında ve nereli? Şampiyonluk için yarışacak!

10.01.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Ocak akşamında yayınlanacak MasterChef'in final bölümünde heyecan dorukta olacak. MasterChef yarışmacısı Kıvanç Karadeniz, final bölümünde Metin Yavuz ile yarışacak. Peki MasterChef finalisti Kıvanç kimdir? MasterChef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MasterChef finalisti Kıvanç kimdir? MasterChef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında ve nereli? Şampiyonluk için yarışacak!

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer alacağı MasterChef programının sonlarına gelindi. Son ikiye kalan Kıvanç ve Metin, şampiyon olmak için yarışacak. MasterChef final ödülü henüz belli değil. MasterChef finalisti Kıvanç kimdir? MasterChef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye finalisti Kıvanç Karadeniz Denizli'de dünyaya geldi. 31 yaşında olan Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

MasterChef finalisti Kıvanç kimdir? MasterChef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında ve nereli? Şampiyonluk için yarışacak!

MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz'in 7 yıllık aşçılık deneyimi bulunuyor.

Kıvanç Karadeniz, İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışıyor.

Yarışmaya katılmak için 4 ay boyunca hazırlandığını ve mesleğe yeni katılacak kişilere ilham olmak istediğini söyleyen Kardeniz, MasterChef programını uzun yıllardır takip ettiğini de belirtmişti.


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