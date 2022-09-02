MasterChef Heybe Çorbası tarifi! Heybe Çorbası nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler hazırlanırken, bunlardan biri Heybe Çorbası oldu. Yeni bölümde dışarıda oynanan ilk takım oyunu ile birlikte "Heybe çorbası nasıl yapılır?" sorusu sorgulanmaya başlandı. Peki Heybe Çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

MASTERCHEF HEYBE ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı kuru börülce,

1/2 su bardağı kalın bulgur,

5-6 yemek kaşığı zeytinyağ,

Tuz,

Kuru kırmızı biber

1 adet soğan,

1 yemek kaşığı domates salçası,

6 su bardağı su.

HEYBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MasterChef'te yapılan Heybe çorbasını hazırlamak için ilk olarak börülceyi geceden ıslatmalısınız. Ardından soğanı ufak ufak doğrayıp kızdırdığınız zeytinyağında yumuşayana kadar kavurmalısınız. Sonra üzerine salçayı ekleyip kokusu çıkana dek kavurmalısınız. Devamında kapanığı kapatıp börülceler hafifce diri kalana dek pişirmeye devam etmelisiniz. Son olarak da buldur ve biberleri ekleyip pişirmeye devam edin ve tuzu ekleyip karıştırıyoruz. Heybe çorbanız hazır. Afiyet olsun!

