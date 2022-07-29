MasterChef Hünkar Beğendi tarifi! Hünkar Beğendi nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

MasterChef 'in yeni bölümünde yapılan Hünkar Beğendi tarifi merak ediliyor. 8 Temmuz 2022 tarihinde yeni bölümüyle izleyiciyle buluşan programda kuzu eti, salça, soğan ve sarımsak gibi malzemelerle hazırlanan Hünkar Beğendi yemeği yapıldı. Hünkar Beğendi'yi evde hazırlamak isteyen pek çok vatandaş tarifi araştırıyor. İşte tarifi ve malzemeleri...

HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELERİ NELER?

İsteğe göre 600 gr dana veya kuzu eti

2 tane kuru soğan

Yarım yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı sıcak su

Tuz

3 veya 4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 tane küçük veya orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Beğendi tarifi için gerekli malzemeler;



1.5 yemek kaşığı ölçeğinde un

Yarım su bardağı kaşar peyniri

1,5 yemek kaşığı tereyağı

300 ml süt

4 adet patlıcan

Tuz, karabiber

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ!

Öncelikle patlıcanlarınızı bıçakla delmelisiniz. Ardından deldiğiniz patlıcanları fırına atın. 200 derecelik fırında 20 dakika civarı pişirin. Sonrasında fırından çıkardığınız patlıcanların kabuklarını rahat bir şekilde soymak amacıyla üzerini streç bir filmle örtün. Ve 15 dakikanın bekledikten sonra kolayca soyun.

Beğendinin etini hazırlamak için tavada zeytinyağını ve doğranmış kuru soğanları pembe kıvama gelinceye dek kavurun. Üzerine ise kuşbaşını ve sarımsakları doğradığınız etlerini kavurmaya devam edin.

Etlerin suyunu çekmesinin ardından salçayı, tuzu, karabiberi ve domatesleri ilave edin. Sonrasında sıcak suyunuzu da ilave edin ve etler pişene dek kısık ateşte kaynatmayı sürdürün. Sonra tereyağınızı tavada eritin.

Erimiş olan tereyağına unu ilave edin ve unun kokusunu çıkarın. Unun kokusu çıktıktan sonra daha önce fırınladığınız patlıcanları da üzerine ekleyebilirsiniz. Üzerine sütünüzü yavaşça ekleyerek karıştırmayı sürdürün. Karıştırmaya devam ederken, son adımda tuzu ve karabiberini de üzerine ilave edin.

Hazırladığınız karışımın içerisine rendelemiş olduğunuz kaşar peynirleri de ekledikten sonra altını kapatın ve artık bir kenara alın. Yemeği servis tabağına alabilir ve son olarak üzerine pişirdiğiniz etleri dökebilirsiniz. Afiyet olsun!

