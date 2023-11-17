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MasterChef'in konuğu araştırmacı şef Ahmet Güzelyağdöken kimdir, nereli? Ahmet Güzelyağdöken'in biyografisi

17.11.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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Araştırmacı şef Ahmet Güzelyağdöken, MasterChef Türkiye All Star'ın Aydın'da çekilen 152. bölümüne konuk oldu. Aile gelenekleri yağcılık ve peynirciliğe dayanan Güzelyağdöken, MasterChef 152. bölüm fragmanının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ahmet Güzelyağdöken kimdir, nereli? İşte MasterChef'e konuk olan araştırmacı şef Ahmet Güzelyağdöken'in biyografisi...

MasterChef All Star bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Yarışmanın bu haftaki dış çekimleri Aydın'da gerçekleştirildi. Mavi takım ve kırmızı takım Aydın yöresine ait yemekleri yaptı. Araştırmacı şef Ahmet Güzelyağdöken de tadım yapan isimlerden biri oldu. Yarışmanın 152. bölüm fragmanının ekrana gelmesinin ardından Ahmet Güzelyağdöken ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte araştırmacı şef Ahmet Güzelyağdöken'in biyografisi...

AHMET GÜZELYAĞDÖKEN KİMDİR?

Ahmet Güzelyağdöken'in çocukluğu bağ bahçe arasında geçti. Yağcılık ve peynircilik yapan bir ailenin evladı olan Yağdöken ege mutfağını çok seviyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak sanatları Bölümünde Yerel Batı Ege mutfağı konusunda dersler veren Yağdöken, gastronomi üzerine çıkan bir derginin editmörlüğünü ve danışmanlığını yapıyor.

Ahmet Güzelyağdöken, İzmir ve çevresine ait kıymetli restoran ve lokantalar üzerine yazılar yazıyor.

Yurt içi ve yurtdışında yemek ile ilgili festivallere katılan araştırmacı şef; bu konuda danışmanlık, organizatörlük ile konsept yönetimi de yapmaktadır.

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