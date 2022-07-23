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MasterChef İrmik Helvası tarifi nasıl yapılır? Tane tane dökülen irmik helvası tarifi ve püf noktaları!

23.07.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrmik helvası balık sofralarında sık tercih edilen bir tatlıdır. Yapımı çok pratik olan irmik helvası, canınız tatlı çektiğinde hızlıca yapabileceğiniz bir tariftir. Tane tane dökülen, tam kıvamında irmik helvasının ölçüsü, malzemeleri, yapılışı ve irmik helvası yapmanın püf noktalarını haberimizde derledik.

MasterChef İrmik Helvası tarifi nasıl yapılır? Tane tane dökülen irmik helvası tarifi ve püf noktaları!

İrmik helvası sade sevilmesinin yanında dondurma ve kaymak ile de çok tercih edilir. İrmik helvası tarifi sıkça sorgulanan tatlılar arasında Peki irmik helvası nasıl yapılır? İşte ane tane dökülen irmik helvası tarifi ve püf noktaları!

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

-2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı
-2 su bardağı irmik
-1,5 su bardağı şeker (Çok şekerli sevmeyenler 1’e kadar indirebilirsiniz. )
-2 su bardağı su

İRMİK HELVASI TARİFİ YAPIMI

-Tereyağını tavada eritip irmiği üzerine döküyorum ve orta büyüklükteki ocakta, orta ateşte yaklaşık 3 dakika sürekli karıştırarak kavuruyorum.

-3 dakika sonunda ocağın altını kısıp 3 dakika da kısık ateşte iyice kavuruyorum.
-Bu arada irmiğin rengi bayağı dönmüş oluyor, kremken açık sütlü kahve rengine dönüşüyor ayrıntılı yazmak gerekirse.

-Toplam 6 dakikalık bu sürenin sonunda şekeri ekliyorum ve 4 dakika da şekerle kavuruyorum.

-Başta da dediğim gibi şekeri belli bir tarif o yüzden 1 bardağa kadar şekeri azaltabilirsiniz.

-Daha da azaltınca kıvamını etkileyebilir diye düşünüyorum.

-Ayrıca bu etapta çok çabuk kararacağı için hızlı davranmak ve irmiği yakmamak gerekiyor.

-Bu tarifin bir özelliği de rengin biraz koyu olması, bana böyle çok kavrulmuş hali daha lezzetli geldiği için hep böyle kavuruyorum, siz sevmiyorsanız daha açık renkli bırakabilirsiniz.

-Toplamda 10 dakikalık kavurmanın sonunda altını kısıktan normale getirip suyu ekliyorum (bu arada sıçrayabilir, dikkatli olun. )

-Su hemen kaynıyor zaten, kısığa tekrar getirip birkaç kez karıştırdıktan sonra (yaklaşık 1 dakika sürüyor) birazcık akışkan ve sulu bırakıp altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.

AFİYET OLSUN.

İRMİK HELVASI YAPARKEN DİKKAT EDİN

-Kavurma süreleri kullandığınız ocağa ve irmiğin kalınlığına göre değişebilir.

-Mümkünse iri taneli irmik alın. Daha lezzetli oluyor.

-Şekerle kavurduktan sonra suyu dökünce topaklanma olduğunu yazanlar olmuş. Bu durumda tava kalınlığı, sıcaklık, irmiğin, şekerin kalınlığı vb. durumlardan dolayı şekeri ekledikten sonraki kavurma süresini daha kısa tutmayı öneririm. 4 değil de 3 veya 2 dakika gibi. Kavurma sırasında hiç durmadan karıştırmalıyız dibine tutmaması için.

-Su ve şekeri ayrıca şerbet gibi pişirip irmiği kavurunca eklemek istiyorsanız şerbetin sıcak olmamasına dikkat edin çünkü hamurumsu bir tad olabilir ikisi de sıcak olursa.

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