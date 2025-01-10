MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu da şef çıktı! Görenler çok şaşırdı! ''Babasının kopyası''

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkileyen Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

Mehmet Yalçınkaya şimdi de kendisi gibi şef olan oğlu Utkan ile gündem oldu.

Oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Yalçınkaya oğlu ile bir karesini yayınlayıp 'Aslanım benim, canım oğlum doğum günün kutlu olsun yol arkadaşım iyiki varsın. Sağlıklı huzurlu mutlu yılların olsun' ifadelerini not düştü.

YORUM YAĞDI

Baba oğulun bu karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Mehmet Yalçınkaya ve oğlu Utkan Yalçınkaya'ya sosyal medyada; 'babasının kopyası', 'aynı babası', 'harikasınız' gibi yorumlar yapıldı.