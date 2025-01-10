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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu da şef çıktı! Görenler çok şaşırdı! ''Babasının kopyası''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 07:20
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MasterChef Türkiye'nin sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya açıklamaları, yarışmadaki tavırları ve yorumlarıyla adından söz ettiriyor. Özel hayatı da oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya şimdi de oğlu ile gündem oldu. Ünlü şefin kendisi gibi şef olan oğlu Utkan'ı görenler çok şaşırdı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu da şef çıktı! Görenler çok şaşırdı! ''Babasının kopyası''

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkileyen Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

YALÇINKAYA 2

Mehmet Yalçınkaya şimdi de kendisi gibi şef olan oğlu Utkan ile gündem oldu.

oğlu 1

Oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Yalçınkaya oğlu ile bir karesini yayınlayıp 'Aslanım benim, canım oğlum doğum günün kutlu olsun yol arkadaşım iyiki varsın. Sağlıklı huzurlu mutlu yılların olsun' ifadelerini not düştü.

oğlu 2

YORUM YAĞDI

Baba oğulun bu karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Mehmet Yalçınkaya ve oğlu Utkan Yalçınkaya'ya sosyal medyada; 'babasının kopyası', 'aynı babası', 'harikasınız' gibi yorumlar yapıldı.

OĞLU 3

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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