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MasterChef jürisi Somer Şef'in kombini sosyal medyada gündem oldu! 'Tesettürlü bacılar için...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.10.2024 15:45
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yıllardır jüri üyesi olarak yer aldığı MasterChef'in yeni bölümüne Somer Şef'in kombini damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan kombine yorum yağdı.

MasterChef jürisi Somer Şef'in kombini sosyal medyada gündem oldu! 'Tesettürlü bacılar için...'

MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden biri olan dünyaca ünlü şef Somer Sivrioğlu, farklı tarzı ve kombinleriyle sık sık gündem olan bir isim. Renkli kıyafetleriyle öne çıkan başarılı şef MasterChef'in yeni bölümünde yaptığı kombinle yarışmaya damga vurdu.

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KOMBİNİ GÜNDEM OLDU!

Birbirinden farklı parçalarla kombin yapan ve alışılagelmiş kıyafetlerin dışındaki parçalarla karşımıza çıkan Somer Şef'in tarzı bir yandan sevilirken diğer yandan da alay konusu oluyor. Zaman zaman kıyafetleriyle gündeme gelen ünlü şef şimdi de MasterChef'in son bölümünde giydiği mor takımla sosyal medyada dillere düştü.

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Sosyal medyada bazı kullanıcıların yorumlar...

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Daha önce de Somer Şef'in bir kombini eskiden her evde kullanılan perdelere benzetilmişti. Sosyal medyada adeta yorum yağmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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