MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

MasterChef 2020'de haftanın ilk günü oldukça heyecanlı bir oyun ile başladı. MasterChef'in 23 Kasım'da yayınlanan bölümündeki kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan çiğ börek hazırlamalarını istedi.
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımlarını belirleyecek kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan on tane çiğ börek yapmalarını istedi. Bunun için ise 50 dakika süre verildi.
Süre bitiminde şefler, hazırlanan çiğ böreklerin tadımını yaptı ve finale kalan üç yarışmacıyı açıkladı. Bu isimler Eray, Sefa ve Ebru oldu. Kaptanlık oyununda üçüncülüğü Sefa, ikinciliği ise Eray oldu. Gecenin en iyi çiğ böreğini yaparak kaptanlık oyununu kazanan Ebru, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.
MasterChef'in 106. bölümünde kıyasıya mücadele sonrasında kaptanlık oyununu kazanan Ebru oldu. Mavi takım kaptanı olan Ebru, rakip olarak Sefa'yı kırmızı takım kaptanı olarak seçti.
MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanı Ebru ile kırmızı takım Sefa, kalan yarışmacılar arasından seçim yaparak haftanın takımlarını oluşturdu.
Mavi takım kaptanı Ebru takımına Özgül, Serhat ve Uğur'u seçti.
Kırmızı takımda ise Sefa, Barbaros, Emir ve Eray yer aldı.
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