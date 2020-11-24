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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

24.11.2020 00:19 | Son Güncelleme:
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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

MasterChef Türkiye'nin 23 Kasım Pazartesi ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te haftanın yeni takım kaptanı olmak için mücadele eden yarışmacılar, en iyi çiğ böreği yapmak için yarıştı. Oyun sonunda kazanan yarışmacı ise mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirledi. MasterChef'te yeni haftanın ilk gününde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları da belli oldu. Peki MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni kaptanlar ve takımlar.

MasterChef 2020'de haftanın ilk günü oldukça heyecanlı bir oyun ile başladı. MasterChef'in 23 Kasım'da yayınlanan bölümündeki kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan çiğ börek hazırlamalarını istedi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımlarını belirleyecek kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan on tane çiğ börek yapmalarını istedi. Bunun için ise 50 dakika süre verildi.

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Süre bitiminde şefler, hazırlanan çiğ böreklerin tadımını yaptı ve finale kalan üç yarışmacıyı açıkladı. Bu isimler Eray, Sefa ve Ebru oldu. Kaptanlık oyununda üçüncülüğü Sefa, ikinciliği ise Eray oldu. Gecenin en iyi çiğ böreğini yaparak kaptanlık oyununu kazanan Ebru, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

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KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in 106. bölümünde kıyasıya mücadele sonrasında kaptanlık oyununu kazanan Ebru oldu. Mavi takım kaptanı olan Ebru, rakip olarak Sefa'yı kırmızı takım kaptanı olarak seçti.

MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanı Ebru ile kırmızı takım Sefa, kalan yarışmacılar arasından seçim yaparak haftanın takımlarını oluşturdu.

Mavi takım kaptanı Ebru takımına Özgül, Serhat ve Uğur'u seçti.

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Kırmızı takımda ise Sefa, Barbaros, Emir ve Eray yer aldı.

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