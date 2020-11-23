MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Somer Sivrioğlu'ndan eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin

Somer Sivrioğlu'ndan eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin

23.11.2020 21:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Somer Sivrioğlu'ndan eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, kişisel Instagram hesabında yaptığı alkol markasının tanıtımıyla çocuklara örnek olduğu eleştirilerine tepki gösterdi. Sivrioğlu, setten bir fotoğraf paylaşarak "Gençler illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin" dedi.

Sosyal medya hesabından alkol tanıtımı yaptığı için kötü örnek olduğu gerekçesiyle eleştirilen Şef Somer Sivrioğlu, yeni bir paylaşım yaparak "Çocuklar illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin" dedi.
1
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından alkol reklamı yaptı. Paylaşımına binlerce "Çocuklara kötü oluyorsun" diye tepki yağan ünlü şeften yanıt gecikmedi.

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Çekim yaparken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Sivrioğlu, "Çocuklar ve gençler illa bir şeye özenecekse; gece çekip yapıp sabah 6'da yeni bir çekime başlamamıza örnek alsın, çalışmaya özensin" dedi.

soner12

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Zeynep Demirel: Empati kuruyorumZeynep Demirel: Empati kuruyorum
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
alkol reklamı yapmasan fakirleşecek misin somer ağa

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Umutları gittikçe tükeniyor! Trump yine kaybetti

Umutları gittikçe tükeniyor! Trump yine kaybetti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

Diğer Haberler

Menajerimi Ara'da rol alan Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüsü yendi

Koronaya yakalanan ünlü oyuncudan yeni haber

Koronavirüse yakalanan Onur Akın hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçıdan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Zeynep Demirel: Empati kuruyorum

Zeynep Demirel: Empati kuruyorum

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam derin dekoltesiyle olay oldu

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Müge Anlı’da çarpıcı olay! Dayı ve yeğen cinayeti itiraf etti!

Şoke eden detay! Katillerinden odun almıştı...

Berker Başmanav 'MasterChef'te aşk var' dedi! Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı gündem oldu

Ortalığı karıştıran aşk iddiası! 'Nişanlımdan ayrıldım sevgilim...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.