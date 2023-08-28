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MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star Kerem Giritlioğlu hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu?

28.08.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Kerem kimdir ve kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yedeklerden ana kadroya giren başarılı yarışmacı Kerem Giritlioğlu MasterChef All Star izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Programı yakından takip eden seyirciler MasterChef Kerem'in hayatına dair merak edilen detayları araştırıyorlar. Peki, MasterChef Kerem kimdir kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star Kerem Giritlioğlu hangi yıl yarıştı ve kaçıncı oldu?

Kerem Giritlioğlu MasterChef All Star'ın yedek kadrosundan ana kadroya giren isimlerden biri oldu. MasterChef 2018 sezonuna damga vuran isimlerden biri olan Kerem Giritlioğlu 28 Ağustos Pazartesi akşamı MasterChef All Star'ın ana kadrosuna eklendi. Bu gelişmenin ardından Kerem Giritlioğlu hakkında yaşı, evli mi, restoran açtı mı gibi sorular merak ediliyor. İşte MasterChef Kerem Giritlioğlu'nun hayatı ve biyografisi...

MASTRCHEF KEREM GİRİTLİOĞLU HANGİ YILDA KAÇINCI OLMUŞTU?

2018 sezonunda adından sıkça söz ettiren Kerem, final etabında Uğur Kardaş ile karşı karşıya gelmişti. Masterchef 2018 sezonunu ise 2. olarak tamamlamıştı.

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MASTERCHEF KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Azerbaycan kökenli olan Kerem Giritlioğlu, 31 yaşındadır. Yurtdışında aşçılık eğitimi gören Kerem, 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almıştır. Türkiye'de birçok restoran ve otelde görev alan Kerem, Hakkari'de de çalışmıştır. Aşçılığın ailesinden geldiğini ifade eden Kerem, İzmir Urla'da bir restoran devralmıştır.

masterchef kerem giritlioğlu

Instagram'da 17 bine yakın takipçisi olan Kerem, hem kendi fotoğraflarını, hem de hazırladığı yemeklerin görsellerini takipçileriyle paylaşıyor.

Kerem Giritlioğu 28 Ağustos Pazartesi akşamı MasterChef All Star'ın ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacı olmuştur.

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