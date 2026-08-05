Ebru Yaşar'ın yeni düeti sosyal medyayı salladı! Kısa sürede akım haline geldi

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, "6+1" projesinin ilk düeti "Elini Ver" ile müzikseverlerden yoğun ilgi görüyor. Amo988 ile seslendirdiği parça, yayınlanmasının ardından dijital platformlarda dikkat çeken bir çıkış yakaladı.

SOSYAL MEDYADA AKIM OLDU

Kısa sürede TikTok ve Instagram Reels kullanıcılarının favorileri arasına giren "Elini Ver", binlerce videoda arka plan müziği olarak kullanılmaya başlandı. Şarkı etrafında oluşan paylaşımlar sosyal medyada yeni bir akımın doğmasına neden oldu.

İLK HAFTASINDA TREND LİSTELERİNE GİRDİ

"Elini Ver", ilk haftasında 10 binden fazla özgün videoda kullanılarak platformların "Trend 10" listelerinde yer aldı. Özellikle nakaratta geçen "Elini ver, elini tutarım / Tasalarım biter, dünyayı yakarım" sözleri, kullanıcıların en çok tercih ettiği bölümler arasında öne çıktı.