Masterchef kim kazandı? 15 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi? 13. finalist olarak önlüğü alan isim

Masterchef'in ana kadroya giren yarışmacıları merakla takip ediliyor.Masterchef'in ilk 12 ana kadro yarışmacısı belli olmuştu. 15 Ağustos akşamı yayınlanan bölümle Masterchef'in 13. finalisti ve önlüğü alan ismi belli oldu. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 15 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 15 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 13'üncüsünde şefler yarışmacılardan ilk etapta sevilen tatlılardan biri olan ali nazik kebabı hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Ayaz, Görkem, Burak Kaya, Dilan, Barış, Efekan, Duygu ve Kıvanç oldu.

İkinci etaba kalan yarışmacılardan armut ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son ikiye kaldı 13. önlüğü ile ana kadroya giren isim Burak Kaya oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Burak Kaya duygulu anlar yaşadı.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan ve Burak Kaya oldu.



