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Masterchef kim kazandı? 15 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi? 13. finalist olarak önlüğü alan isim

16.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef yeni ekibin ana kadro mücadelesi başladı. Masterchefin son bölümüyle beraber ilk 12 yarışmacı belli oldu. Masterchef'te her akşam iki aşamalı tadım sonucunda bir kişi ana kadroya girmeye hak kazanıyor. Sevilen yarışması Masterchef'in 15 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde ana kadronun 13. yarışmacısı da seçilmiş oldu. Peki Masterchef kim kazandı? Masterchef 15 Ağustos ana kadroya kalan yarışmacı kim oldu? 15 Ağustos 2022 Masterchef...

Masterchef kim kazandı? 15 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi? 13. finalist olarak önlüğü alan isim

Masterchef'in ana kadroya giren yarışmacıları merakla takip ediliyor.Masterchef'in ilk 12 ana kadro yarışmacısı belli olmuştu. 15 Ağustos akşamı yayınlanan bölümle Masterchef'in 13. finalisti ve önlüğü alan ismi belli oldu. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 15 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

mc son 2 15 ağs

MASTERCHEF 15 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 13'üncüsünde şefler yarışmacılardan ilk etapta sevilen tatlılardan biri olan ali nazik kebabı hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Ayaz, Görkem, Burak Kaya, Dilan, Barış, Efekan, Duygu ve Kıvanç oldu.

mc burak

İkinci etaba kalan yarışmacılardan armut ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son ikiye kaldı 13. önlüğü ile ana kadroya giren isim Burak Kaya oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Burak Kaya duygulu anlar yaşadı.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan ve Burak Kaya oldu.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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