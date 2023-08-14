MasterChef Kıvanç kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu?

Kıvanç Karadeniz MasterChef All Star'ın yedek kadrosundan ana kadroya giren isimlerden biri oldu. MasterChef 2022 sezonuna damga vuran isimlerden biri olan Kıvanç Karadeniz 14 Ağustos Pazartesi akşamı MasterChef All Star'ın ana kadrosuna eklendi. Bu gelişmenin ardından Kıvanç Karadeniz hakkında yaşı, evli mi, restoran açtı mı gibi sorular merak ediliyor. İşte MasterChef Kıvanç Karadeniz'in hayatı ve biyografisi...

MASTRCHEF KIVANÇ KARADENİZ HANGİ YILDA KAÇINCI OLMUŞTU?

Masterchef 2022'de hazırladığı tabaklar ile adından söz ettiren Kıvanç, büyük finalde Metin Yavuz ile karşı karşıya geldi. Kıvanç, Masterchef 2022 sezonunu, 2. olarak tamamladı.

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Kıvanç Karadeniz aslen Denizlilidir. 32 yaşında olan yarışmacı 18 yaşını doldurunca Denizli'den İstanbul'a taşınmıştır. 8 yıldır İstanbul Yeniköy'deki bir restoranda yardımcı mutfak şefliği yapmaktadır.

Fenomen yarışmacı Instagram hesabında bolca paylaşım yapıyor. Hem kendi fotoğraflarını hem de yaptığı yemekleri paylaşan Kıvanç'ın Instagram'da 90,3 bin takipçisi bulunmaktadır. Instagram'da '@kivanckaradeniz' kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Kıvanç Karadeniz 14 Ağustos Pazartesi akşamı MasterChef All Star'ın ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacı olmuştur.



