MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babasıyla ilgili itirafı gündem oldu! 'Öldüğünde üzülür müyüm?'

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi ve ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ‘Empati’ programının konuğu oldu

Ahmet Mümtaz Taylan program sırasında Mehmet Yalçınkaya’ya ‘Kaçamazsın babandan da bahsedeceğiz. Neden babandan hiç bahsetmiyorsun, çiftçi diye mi?’ sorması üzerine ünlü şef çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

'BABAMDAN NİYE HİÇ BAHSETMİYORUM...'

Çocuk yaşlarındayken evinden uzak noktalarda çalıştığı için babasıyla çok vakit geçiremediğini dile getiren Yalçınkaya, ‘Babamdan niye hiç bahsetmiyorum… Babam öldükten sonra çok bahsettim. Benim içimde uktedir. Babamla ben çok zaman geçiremedik. Çok küçük yaşta amcamın yanına çıraklığa gittim. Farklı tesislere, otellere, uzaklara gittim. Babamla toplasanız üç sene anca geçirmişimdir ya da dört sene. Hep bayramlarda, senelik izinlerimde babamla birlikte oldum’ dedi.

İTİRAFI YÜREK YAKTI

Babasıyla ilgili bir itirafta da bulunan ve konuşurken gözleri dolan Mehmet Yalçınkaya, ‘Bir şey itiraf edeyim… ‘Babam öldüğünde acaba üzülecek miyim?’ diyordum. Çünkü çok az zaman geçirdik. Onu çok severdim içten içe. Çok az zaman geçirdiğim için, uzak kaldığımız için babamla ilgili üzülür müyüm diye düşünüyordum. Öyle değilmiş… Yandım hem de nasıl yandım' dedi.

Mehmet Yalçınkaya'nın bir süredir hastanede tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya, 23 Temmuz 2020’de vefat etmişti. Seyfettin Yalçınkaya vefatının ertesi günü memleketi Bolu’da son yolculuğuna uğurlanmıştı.





