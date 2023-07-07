MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi! "Ne şanslı adamsın"

MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi! "Ne şanslı adamsın"

07.07.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’in şampiyonlarından biri olan Metin Yavuz All Star’da mücadele edecek isimler arasında yer alıyor. Yarıştığı dönemde büyük beğeni toplayan Yavuz’un nişanlısını görenler çok şaşırdı. MasterChef Metin’in nişanlısı güzelliğiyle hayran bıraktı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Kıran kırana mücadelenin devam ettiği sevilen yarışmanın şampiyonlarından biri olan Metin’in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi.

masterchef-metin

Yarıştığı dönemde tavırları ve yaptığı yemeklerle dikkat çeken Metin Yavuz Ecem Eseler ile nişanlı.

metin-yavuz

MasterChef’in 2022 şampiyonu olan Yavuz 25 yaşında. Sevilen isim geçtiğimiz mart ayında Eseler ile nişanlanmış.

masterchef-metin-yavuz

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ecem Eseler sık sık nişanlısıyla pozlarını paylaşıyor.

masterchef-şampiyonu

Sosyal medyada sevilen çift ile ilgili "Ne şanslı adamsın", "Çok yakışıyorsunuz", "Nazar boncuğu şart", "Her kara ayrı güzel" yorumları yapılıyor.

son2

Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Bu sene MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşıyor.

m3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
800 metrekarelik 4 katlı evinin her detayı olay!800 metrekarelik 4 katlı evinin her detayı olay!
Yarışmada şoke eden görüntüler! Tepki yağdıYarışmada şoke eden görüntüler! Tepki yağdı
Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldiSevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi
Anahtar Kelimeler:
Metin Yavuz Masterchef ecem yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Real Madrid'in basın toplantısına damga vuran an! Arda Güler heyecanlanınca 'dur' işareti yaptı ama görülmedi
Real Madrid'in basın toplantısına damga vuran an! Arda Güler heyecanlanınca 'dur' işareti yaptı ama görülmedi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.