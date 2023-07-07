MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi! "Ne şanslı adamsın"

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Kıran kırana mücadelenin devam ettiği sevilen yarışmanın şampiyonlarından biri olan Metin’in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi.

Yarıştığı dönemde tavırları ve yaptığı yemeklerle dikkat çeken Metin Yavuz Ecem Eseler ile nişanlı.

MasterChef’in 2022 şampiyonu olan Yavuz 25 yaşında. Sevilen isim geçtiğimiz mart ayında Eseler ile nişanlanmış.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ecem Eseler sık sık nişanlısıyla pozlarını paylaşıyor.

Sosyal medyada sevilen çift ile ilgili "Ne şanslı adamsın", "Çok yakışıyorsunuz", "Nazar boncuğu şart", "Her kara ayrı güzel" yorumları yapılıyor.

Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Bu sene MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşıyor.



