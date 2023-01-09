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MasterChef Metin kimdir? MasterChef yarı finalisti Metin kaç yaşında, nereli?

09.01.2023 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te final heyecanı yaşanıyor. İkinci olarak yarı finalist seçilen Metin ile ilgili araştırmalar hızlandı. İzleyiciler MasterChef Metin'in hayatını merak ediyor. Finale doğru adım adım giden MasterChef Metin Yavuz tabaklarıyla şeflerden övgü alıyor. Peki MasterChef Metin Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen o bilgiler...

MasterChef Metin kimdir? MasterChef yarı finalisti Metin kaç yaşında, nereli?

MasterChef Metin'in yarı finalist olmasıyla beraber hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Metin Yavuz Bu akşam MasterChef'te finalist olmak için yarıştı. Başarılı tabaklarıyla dikkat çeken yarışmacının hayatı, mesleki geçmişi araştırılıyor. Peki MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen o konular...

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef Metin TV8'in ilgiyle takip edilen yarışmasında finalist olabilmek için ter döktü. Yarışmanın başarılı isimlerinden Metin Yavuz Boluludur. 24 yaşındaki MasterChef Metin Yavuz, yarışma öncesinde ünlü bir otelde şeflik yapmaktaydı.

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2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinciliğe adını yazdırmıştır. Metin Yavuz, Instagram'da 'metinyavuzx' kullanıcı adıyla yer almaktadır. Yavuz'un 79,5 bin takipçisi bulunmaktadır.

METİN YAVUZ'UN MASTERCHEF YOLCULUĞU

İlk turda dülger balığı ile yarışmaya katılan Metin, hazırladığı tabakla Mehmet ve Somer Şef'ten evet, Danilo Şef'ten ise hayır oyu almıştı. Ana kadro seçmelerindeki başarılı performansıyla ana kadroya giren ilk isim Metin Yavuz oldu.

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Başarılı bir MasterChef grafiği çizen Metin Yavuz önce son dörtlüye kalarak şef ceketi giydi. Daha sonra da MasterChef'in ikinci yarı finalisti oldu. Şu sıralar Metin, ilk finalist olan Kıvanç'ın ardında MasterChef'in ikinci finalisti olabilmek için ter döküyor.

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