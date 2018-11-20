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MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, diskalifiye olduktan sonra da gündemden düşmedi! AVM'deki garip hareketleri sonrası Murat canlı yayına bağlandı ve "Hayat insanı bazen bozuyor. Herkesten özür diliyorum" dedi! Murat Özdemir Survivor ile ilgili de konuştu.

MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

MasterChef yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, dün bir AVM'de olay çıkarmıştı. 2. Sayfada yayınlanan görüntülerin ardından Murat Özdemir'den yeni açıklama geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına telefona bağlanan Özdemir, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirtip; 'Artık insanlar benimle çalışmak istemiyor, iş bulmakta zorlanıyorum' dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına telefona bağlanan Özdemir, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirtip şunları söyledi:

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'Artık insanlar benimle çalışmak istemiyor, iş bulmakta zorlanıyorum. Hayat insanı bazen bozuyor. Herkesten özür diliyorum. Artık beni böyle görmeyeceksiniz. Zaten cebimde son 10 lira var faturamın da ikinci ayı bugün yarın o da kesilir, tekrar herkesten özür diliyorum.Ben sorunlu biri olsam zaten beni işe almazlardı. Çok büyük otellerde çalıştım, elçiliklerde çalıştım. Buralara girmek kolay değil.

ACUN ABİ'DEN ÖZÜR DİLİYORUM

Bugüne kadar 2500 TL maaş ile çalışan, ay sonunu zor getiren gariban bir adamdım.
Bir yarışmaya çıktık, keşke çıkmasaydık. Ben Acun abiden de özür diliyorum kendisi gariban babasıdır. Hani bana kızmasını istemem ama Survivor’a gidecektim herhâlde bu hareketlerden dolayı iptal oldu.

SURVİVOR'A GİDECEĞİMİ DUYUNCA...

Ben 'Survivor’a gidecek' haberleri çıkınca inandım gideceğime, sonra kendimi kaybettim.
Bana Survivor teklifi gelmedi ama ‘bekle sana bir güzellik yapılacak’ denildi. Ben de biraz kendimi kaybedip terbiyesizlik yaptım.

Bu görüntüler benim hayatımı kaydırdı. Bir yarışmaya katıldım hayatım kaydı. Artık insanlar benimle çalışmak istemezler, agresif insan diye. Ben neşeli bir adamdım ne hala geldim.
Cebimde sadece 10 lira param kaldı. İş bakıyorum, daha önce çalıştığım yerlere başvurdum. Ben çalışırken yarışmaya başvurup işi bırakmıştım.

İş başvurularında ‘biz sana döneceğiz’ diyorlar ben anlıyorum almayacaklarını."


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
şu şizofreni göstermeyin artık yeter
Sen daha çok pişman olursun. Bu hareketlerinle tavırlarınla ! ... Tv çıkınca ünlü oldum sandım galiba... Show yapmak değil samimi olmak önemli Murat abeyy ... Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin her zaman . Tek sen değil herkez böyle düşünmeli... Olan yine sana oldu iştee
abuk subuk hareketler yapıp milleti kendine gıcık ettin şımarıklığın dibine vurdun şimdi sürün sen adam olmazsın gene aynısı olsa gene çıkarsın zıvanadan
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