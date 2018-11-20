MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

MasterChef yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir, dün bir AVM'de olay çıkarmıştı. 2. Sayfada yayınlanan görüntülerin ardından Murat Özdemir'den yeni açıklama geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına telefona bağlanan Özdemir, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirtip; 'Artık insanlar benimle çalışmak istemiyor, iş bulmakta zorlanıyorum' dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına telefona bağlanan Özdemir, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirtip şunları söyledi:

'Artık insanlar benimle çalışmak istemiyor, iş bulmakta zorlanıyorum. Hayat insanı bazen bozuyor. Herkesten özür diliyorum. Artık beni böyle görmeyeceksiniz. Zaten cebimde son 10 lira var faturamın da ikinci ayı bugün yarın o da kesilir, tekrar herkesten özür diliyorum.Ben sorunlu biri olsam zaten beni işe almazlardı. Çok büyük otellerde çalıştım, elçiliklerde çalıştım. Buralara girmek kolay değil.

ACUN ABİ'DEN ÖZÜR DİLİYORUM

Bugüne kadar 2500 TL maaş ile çalışan, ay sonunu zor getiren gariban bir adamdım.

Bir yarışmaya çıktık, keşke çıkmasaydık. Ben Acun abiden de özür diliyorum kendisi gariban babasıdır. Hani bana kızmasını istemem ama Survivor’a gidecektim herhâlde bu hareketlerden dolayı iptal oldu.