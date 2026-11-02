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Engin Altan Düzyatan, Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Engin Altan Düzyatan Ürdün'e gitti. Oyuncu eski profesyonel boksör Mike Tyson ve Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho ile bir araya geldi.

Engin Altan Düzyatan, Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetti. İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle babasını son yolculuğuna uğurlamayan oyuncu, daha önceden planlanmış bir program kapsamında Ürdün'e gitti.

Engin Altan Düzyatan, Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu 1

Ürdün'ün tarihi ve turistik kenti Petra'yı ziyaret eden Düzyatan, aynı organizasyon için Ürdün'de bulunan eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ve Ronaldinho ile bir araya geldi.

Engin Altan Düzyatan, Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu 2

Seyahatine dair keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımlayan Düzyatan, edindiği deneyimlerden memnun kaldığını ifade etti.
Engin Altan Düzyatan, Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu 3

Oyuncu, paylaşımında "Petra'nın büyüsü, Ürdün'ün sıcaklığı... Gördüklerim kadar tanıştığım insanların da iz bıraktığı, çok güzel anılarla döndüğüm bir yolculuk. Yeniden görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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Engin Altan Düzyatan
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