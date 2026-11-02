Engin Altan Düzyatan, Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetti. İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle babasını son yolculuğuna uğurlamayan oyuncu, daha önceden planlanmış bir program kapsamında Ürdün'e gitti.

Ürdün'ün tarihi ve turistik kenti Petra'yı ziyaret eden Düzyatan, aynı organizasyon için Ürdün'de bulunan eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ve Ronaldinho ile bir araya geldi.

Seyahatine dair keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımlayan Düzyatan, edindiği deneyimlerden memnun kaldığını ifade etti.



Oyuncu, paylaşımında "Petra'nın büyüsü, Ürdün'ün sıcaklığı... Gördüklerim kadar tanıştığım insanların da iz bıraktığı, çok güzel anılarla döndüğüm bir yolculuk. Yeniden görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.