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MasterChef Mustafa kimdir? Kettle Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli?

17.11.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Aydın, MasterChef'in başarılı ve dikkat çeken yarışmacılarındandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 130. bölümüne konuk olarak tekrardan gelen kettle Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmada kaçıncı olmuştu? Soruları izleyicilerde merak uyandırdı. İşte MasterChef Mustafa Aydın hakkında tüm merak edilenler...

MasterChef Mustafa kimdir? Kettle Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli?

Mustafa Aydın, MasterChef Türkiye yarışmasında 2019 yılının başarılı yarışmacıları arasında bulunuyordu. Eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken, konuşmalarıyla büyük ilgi toplayan Mustafa Aydın, MasterChef'in 130. bölümüne konuk oldu. Mehmet Şef Mustafa Aydın'ı 'Kettle Mustafa' olarak tanıttı. MasterChef Mustafa Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yarışmada kaçıncı olmuştu? Sorularının izleyiciler tarafından merak edildi.

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

Mustafa Aydın, MasterChef'in 2019 yılında yarışan yarışmacısıdır. Yarışmaya 31 yaşında katılan Mustafa Aydın şu anda 35 yaşındadır. İstanbul'da yaşamaktadır.

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MUSTAFA AYDIN YARIŞMADA KAÇINCI OLDU?

2019 yılında yarışan Mustafa Aydın yarışmayı 10.cu olarak tamamlamıştır.

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