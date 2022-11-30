MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2022 MasterChef'te büyük ödülün sahipleri belli oldu!

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2022 MasterChef'te büyük ödülün sahipleri belli oldu!

30.11.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yemek yarışmasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Eski yarışmacılarında katılımıyla gerçekleşen ödül oyunu sonucunda iki yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. MasterChef'i yakından takip eden seyirciler ödül oyununun kazananlarını sorgulamaya başladılar. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2022 MasterChef'te büyük ödülün sahipleri...

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2022 MasterChef'te büyük ödülün sahipleri belli oldu!

Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'te Mehmet, Danilo ve Somer Şefler yarışmacılardan, 45 dk sürede ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucu MastercHefte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü büyük ödülün sahipleri belli oldu. İşte MasterChef 30 Kasım kazananı ve yaşananlar...

MASTERCHEF 30 KASIM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar, eski yarışmacılar ile ödül oyununda mücadele verdiler.Şefler yarışmacılardan, ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda ödül oyununu kazanan yarışmacılar Tolga ve Sergen oldu.

317447380_104418819138078_5994357006273171394_n

MASTERCHEF 30 KASIM BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

MasterChef Türkiye yemek yarışması programında 30 Kasım akşamı ödül oyunu heyecanı yaşandı. Merakla beklenen büyük ödül 50 bin TL oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te haftanın eleme adayı Burak Kaya oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haluk Levent herkesi şaşırttı: Hayatımın en ilginç konseriHaluk Levent herkesi şaşırttı: Hayatımın en ilginç konseri
Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!
Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor! Bir dizi daha reytinglere yenildiEkranlarda yaprak dökümü sürüyor! Bir dizi daha reytinglere yenildi
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef masterchef eleme adayı kim ele istedi cefi

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt

Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

Hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı

Elif Irmak cinayetinde kahreden 'kürtaj' detayı

Elif Irmak cinayetinde kahreden 'kürtaj' detayı

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.