MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2022 MasterChef'te büyük ödülün sahipleri belli oldu!

Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'te Mehmet, Danilo ve Somer Şefler yarışmacılardan, 45 dk sürede ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucu MastercHefte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü büyük ödülün sahipleri belli oldu. İşte MasterChef 30 Kasım kazananı ve yaşananlar...

MASTERCHEF 30 KASIM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar, eski yarışmacılar ile ödül oyununda mücadele verdiler.Şefler yarışmacılardan, ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda ödül oyununu kazanan yarışmacılar Tolga ve Sergen oldu.

MASTERCHEF 30 KASIM BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

MasterChef Türkiye yemek yarışması programında 30 Kasım akşamı ödül oyunu heyecanı yaşandı. Merakla beklenen büyük ödül 50 bin TL oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te haftanın eleme adayı Burak Kaya oldu.



