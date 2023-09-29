MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Tansiyon iyice yükseldi

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. Her hafta cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Bir diğer yandan da Tahsin ve Esra'nın tartışması geceye damga vurdu. İşte 29 Eylül MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülü kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Eren'in ilk kaptanlığında haftayı yenik kapatmasıyla birlikte kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazananı olacak.

İkinci etap ise ilk etabı kazanan takım arasında oynanacak. MasterChef All Star geleneği olarak kazanan takımdan yaratıcılık tabağı yapmaları istenecek. Gecenin en başarılı tabağını yapan isim ise büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

İki etaptan oluşan ödül oyununun ilk etabını kazanan takım henüz belli olmadı. İkinci etaba geçen takım yarışmacıları yaratıcılık oyunu için tezgah başına geçecek.

Yaratıcılık oyununda en başarılı tabağı yaparak 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim ise gecenin sonunda belli olacak.

"SİZ KONUŞUN BİZ BİR ŞEY DEMEYELİM!"

Geceye damga vuran olay ise Esrave Tahsin'in tartışması oldu. Peynir çeşitleriyle düello yapan yarışmacılardan Tahsin ve Esra bir anda tartışmaya başladı.

Biranda karşılıklı seslerini yükselten MasterChef Esra ve MasterChef Tahsin'e şefler müdahale etti.

Tahsin'in 'Yani yapmayayım yapmayayım diyorum ama böyle de bir mağdur edebiyatı...' demesi üzerine Esra 'Sana kimse mağdur edebiyatı yapmıyor Tahsin. Saçma sapan konuşuyorsun bazen.' diyerek cevap verdi.

Bunun üzerine Tahsin de 'Açmayalım mı ağzımızı? Hep biz susacağız siz konuşacaksınız. Oldu ya' diyerek cevap verdi. Şeflerin araya girmesiyle ortam sakinledi.



