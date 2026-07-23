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13 yıllık evlilik olaylı bitmişti! Demet Şener ile İbrahim Kutluay barıştı

Bir dönem Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay 13 yıllık evliliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra çocukları için bir araya geldi.

13 yıllık evlilik olaylı bitmişti! Demet Şener ile İbrahim Kutluay barıştı
Öznur Yaslı İkier

Eski manken ve Türkiye güzeli Demet Şener, son dönemde özel hayatında yaşanan hareketli gelişmelerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Şener ve olaylı bir şekilde boşandığı eşi İbrahim Kutluay, son dönemde oğulları Ömer'in basketbol maçlarını izlemek ve başarısını kutlamak için bir araya gelmeye başlamıştı. İkilinin çocukları için sergilediği bu samimi tablo merak uyandırdı.

13 yıllık evlilik olaylı bitmişti! Demet Şener ile İbrahim Kutluay barıştı 1

'NE YAŞANDIYSA YAŞANDI'
Demet Şener son olarak katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin 'İbrahim Kutluay'la barıştınız mı?' sorusuna samimi bir cevap verdi. Şener, "Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu. " dedi.

13 yıllık evlilik olaylı bitmişti! Demet Şener ile İbrahim Kutluay barıştı 2

Ayrıca Şener, gazetecilerin 'barıştınız diyebilir miyiz?' sorusu üzerine ise, "Hayır, diyemeyiz" ifadelerini kullandı. Açıklamasına devam eden Şener, "Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda." İfadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener İbrahim Kutluay
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