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MasterChef Paella yemeği nasıl yapılır? Paella hangi ülkenin yemeğidir, nasıl yapılır?

23.07.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde Paella yemeği yapıldı. Programın ardından birçok vatandaş internette "Paella yemeği nasıl yapılır?", "Paella hangi ülkenin yemeğidir, nasıl yapılır?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MasterChef Paella yemeği nasıl yapılır? Paella hangi ülkenin yemeğidir, nasıl yapılır?

MasterChef düellolarda yapılması istenen X tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın istediği yemeğe ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki MasterChef Paella yemeği nasıl yapılır? Paella hangi ülkenin yemeğidir, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF PAELLA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Paella yapılışı için malzemeler:

2 adet orta boy kuru soğan
4 diş sarımsak
2 adet orta boy domates (etli ve sulu)
5 yemek kaşığı zeytinyağı
200 gram jumbo karides
200 gram iç midye
200 gram temizlenmiş kalamar
3 adet baby ahtapot
1 çay bardağı beyaz şarap
1 gram safran
1,5 su bardağı pirinç (kısa taneli pirinç) (tercihen Senia, Bomba veya Bafha cinsi)
3 su bardağı su (tercihen balık veya sebze suyu)
1 çay kaşığı tuz
1 çay bardağı bezelye
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1/4 demet maydanoz

PAELLA TARİFİ

Paella tarifi:

Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın ve ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın.

Önceden soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde kesin ve tüm deniz ürünlerini dikkatli bir şekilde ayıkladıktan sonra bol suda yıkayın.

Damak tadınıza göre balıklar veya sebze suyunu kısık ateşte ısıtın.

Zeytinyağının yarısını kalın ve geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin.

Pirinçleri bol suda yıkayın ve suyunu süzdürdükten sonra tavaya alın. Ardından domatesleri de katıp aralarda karıştırarak pirinçleri kavurun.

Beyaz şarap ve safranı katıp yüksek ateşte çektirin ve sıcak suyun yarısını ekleyip kısık ateşte, tuz ve tane karabiber ilave ederek kapağı kapalı tencerede pişirin.

Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırdıktan sonra tüm deniz ürünlerini sırayla yüksek ateşte soteleyin.

Deniz ürünlerini pilav tenceresine alın ve üzerine bezelye taneleri ve kalan sıcak suyu ekleyin. Tüm malzemeleri kısık ateşte suyu çeken kadar pişirin.

Suyunu çeken deniz mahsullü paella’yı servis tabağına alarak limon dilimleriyle servis edebilirsiniz.

PAELLA HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİDİR?

Paella İspanya'dan diğer mutfaklara yayılan bir yemektir.

İspanya'nın Valencia ilinde meşhur olduğu ve oradan çok sayıda ülkeye yayıldığı bilinen paella farklı şekillerde ve malzemelerde sunumu yapılan bir tür pilav yemeğidir.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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