Masterchef Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisinden destek mesajı

Masterchef Türkiye 2021'nin dikkat çeken isimlerinden biri de Pelin Zaman aşk hayatıyla da merak ediliyor. Pelin Zaman adı Emre Büber ile anılmış olsa da yarışmacının sevgilisinin şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıkmıştı.

Yarışmadan elenen Pelin Zaman'ın ayrılık kararı aldığını Ata Benli iddia etmişti. Elenin elenmez Akar ile ilgili her şeyi sildiğini söyleyen Benli'ye yanıt fotoğraflarla geldi.

Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisi yaptığı paylaşımda "Yarışmada değil kalplerde birinci olmaktı asıl mesele" notuyla bir fotoğraflarını paylaştı.

Masterchef Pelin de bu paylaşımı kendi hesabında paylaşıp kalp emojisi koydu.

