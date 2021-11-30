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Masterchef Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisinden destek mesajı

30.11.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Pelin Zaman'ın yarışmadaki performansı kadar aşk hayatı da merak ediliyordu. Şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşayan ünlü yarışmacının ilişkisini sonlandırdığı konuşulurken aşk paylaşımı gecikmedi.

Masterchef Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisinden destek mesajı

Masterchef Türkiye 2021'nin dikkat çeken isimlerinden biri de Pelin Zaman aşk hayatıyla da merak ediliyor. Pelin Zaman adı Emre Büber ile anılmış olsa da yarışmacının sevgilisinin şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıkmıştı.

Yarışmadan elenen Pelin Zaman'ın ayrılık kararı aldığını Ata Benli iddia etmişti. Elenin elenmez Akar ile ilgili her şeyi sildiğini söyleyen Benli'ye yanıt fotoğraflarla geldi.

Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisi yaptığı paylaşımda "Yarışmada değil kalplerde birinci olmaktı asıl mesele" notuyla bir fotoğraflarını paylaştı.

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Masterchef Pelin de bu paylaşımı kendi hesabında paylaşıp kalp emojisi koydu.

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Masterchef
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