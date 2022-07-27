YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. MasterChef Ratatuy tarifi nedir, nasıl yapılır? Fransız mutfağının ünlü yemeği Ratatuy (Ratatouille) tarifi

MasterChef Ratatuy tarifi nedir, nasıl yapılır? Fransız mutfağının ünlü yemeği Ratatuy (Ratatouille) tarifi

27.07.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Provence bölgesinde yer alan ve bölgenin merkez şehri Marsilya'dan çıkmış çok hafif ve bir o kadar faydalı bir lezzet ratatuy MasterChef'in yeni bölümünde düellolarda yarışmacılardan yapılması istendi. Ratatuy tarifini ilk kez duyan ve yapımını merak eden izleyiciler internette ratatuy tarifini ve malzemelerini sorgulamaya başladı. İşte ratatuy malzemeleri ve tarifi haberimizde...

MasterChef Ratatuy tarifi nedir, nasıl yapılır? Fransız mutfağının ünlü yemeği Ratatuy (Ratatouille) tarifi

Masterchef'in 27 Temmuz akşamındaki bölümünde yarışmacılardan Fransa'nın ünlü lezzeti ratatuy (Ratatouille) yapılması istendi. Malzemeleri hafif sebzelerden oluşan bu tarif oldukça lezettli ve deneyenlerden tam not alıyor. Orijinal Ratatouille (Ratatuy), bizim sebze türlüsü dediğimiz yemeğe çok benzer şekilde sebzelerin küçük küçük doğranması ve tencerede yavaşça pişirilmesiyle hazırlanıyor. Peki, Ratatuy tarifi nedir, nasıl yapılır? Fransız mutfağının ünlü yemeği Ratatyu (Ratatouille) tarifi...

RATATUY TARİFİ MALZEMELER

2 adet patlıcan
2 adet sakız kabağı
2 adet domates
2 diş sarımsak
10 g zeytinyağı

MasterChef Ratatuy tarifi nedir, nasıl yapılır? Fransız mutfağının ünlü yemeği Ratatuy (Ratatouille) tarifi

RATATUY TARİFİ YAPIMI

1- Patlıcanları kabuklarıyla birlikte yuvarlak doğrayın ve tuzlu suda 15-20 dakika bekletin
2- Bu esnada kabakları ve domatesleri de halka halka aynı boyda doğrayın.
3- Tüm doğradığınız sebzeleri bir kaba aktarın. Üzerlerine zeytinyağı tuz, karabiber ve kekik ekleyin, ardından karıştırın.
4- Yuvarlak cam fırın kabını zeytinyağı ile yağlayın
5- Doğradığınız tüm sebzeleri, neredeyse boşluk kalmayacak şekilde dizin.
6- Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve 200 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef Alluciye tarifi! Alluciye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?MasterChef Alluciye tarifi! Alluciye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Anahtar Kelimeler:
Masterchef ratatuy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 günlük değişimi inanılmaz! Göbek gitti, karın kası geldi!

100 günlük değişimi inanılmaz! Göbek gitti, karın kası geldi!

Nisa'nin şampiyonluğuna tepki göstermişti! Nagihan Karadere'den flaş Survivor hamlesi

Nisa'nin şampiyonluğuna tepki göstermişti! Nagihan Karadere'den flaş Survivor hamlesi

Mükemmel patlamış mısır nasıl yapılır? İşte herkesin yaptığı o hata

Mükemmel patlamış mısır nasıl yapılır? İşte herkesin yaptığı o hata

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

MasterChef Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) nasıl yapılır?

MasterChef Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) nasıl yapılır?

Avokadonun kararmasını bu yöntemle engelleyin

Avokadonun kararmasını bu yöntemle engelleyin

İlginizi Çekebilir

Ölü numarası yapıp kurtuldu! Kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

Ölü numarası yapıp kurtuldu! Kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.