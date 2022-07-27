MasterChef Ratatuy tarifi nedir, nasıl yapılır? Fransız mutfağının ünlü yemeği Ratatuy (Ratatouille) tarifi

Masterchef'in 27 Temmuz akşamındaki bölümünde yarışmacılardan Fransa'nın ünlü lezzeti ratatuy (Ratatouille) yapılması istendi. Malzemeleri hafif sebzelerden oluşan bu tarif oldukça lezettli ve deneyenlerden tam not alıyor. Orijinal Ratatouille (Ratatuy), bizim sebze türlüsü dediğimiz yemeğe çok benzer şekilde sebzelerin küçük küçük doğranması ve tencerede yavaşça pişirilmesiyle hazırlanıyor. Peki, Ratatuy tarifi nedir, nasıl yapılır? Fransız mutfağının ünlü yemeği Ratatyu (Ratatouille) tarifi...

RATATUY TARİFİ MALZEMELER

2 adet patlıcan

2 adet sakız kabağı

2 adet domates

2 diş sarımsak

10 g zeytinyağı

RATATUY TARİFİ YAPIMI

1- Patlıcanları kabuklarıyla birlikte yuvarlak doğrayın ve tuzlu suda 15-20 dakika bekletin

2- Bu esnada kabakları ve domatesleri de halka halka aynı boyda doğrayın.

3- Tüm doğradığınız sebzeleri bir kaba aktarın. Üzerlerine zeytinyağı tuz, karabiber ve kekik ekleyin, ardından karıştırın.

4- Yuvarlak cam fırın kabını zeytinyağı ile yağlayın

5- Doğradığınız tüm sebzeleri, neredeyse boşluk kalmayacak şekilde dizin.

6- Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve 200 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun...



