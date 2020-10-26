MasterChef siste ördek nasıl yapılır? Siste ördek tarifi nedir? Siste ördek malzemeleri nelerdir? Danilo Zanna'nın özel tarifi ile siste ördek

Danilo Şef'in imza tabağı olan siste ördek, MasterChef Türkiye’de eleme gecesi ikinci turunda yarışmacılardan istendi. Son üçe kalan yarışmacılar, elenmemek için Danilo Şef'in imza tabağına en yakınını yapmaya çalıştı. İşte siste ördek tarifi, püf noktaları.
Pancar sos
Pancar 200 Gr
Gelatine 1 adet
½ limon
Karnabahar püresi
300 Gr karnabahar
50 Gr krema
50 Gr tereyağı
Tuz
Yeşil fıstık yağı
100 Gr yeşil fıstık
50 Gr zeytinyağı
Duck souce (ördek sos)
Bütün ördek 1 adet
Soğan orta boy 1 adet
Havuç 1 adet
Sarımsak 2 diş
Domates salça 80 gr
Taze kekik 2 adet
Taze biberiye 2 adet
Tabak dekor
Shallot soğan 2 adet
Baby havuç 2 adet
Kuşkonmaz 2 adet
Mikro filizler
Bütün ördeğimizin göğüs etini dikkatli şekilde çıkartın ve zeytinyağı kekik, biberiye
Tane değirmen biber ile marine edin ve kenara alın,
Göğüs kafesinden de soğan, sarımsak, havuç , salça ile bir sos hazırlayın.
Karnabaharı haşlayıp, krema, tereyağı, püre haline getirin.
Kırmızı pancarı haşlayın çekin ve içine bal, limon suyu ekleyin ve gelantinile ekleyin.
Baby havuç, kuşkonmaz ve soğanları blach yapıp fırınlayın, ördeğin göğsünü derisinin üstüne koyun ve tavanın altını açın ağır ağır 8 dk pişirin dışı çıtır olsun da dilimleyip diğer hazır olan ürünlerle servis yapın. Afiyet olsun.
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