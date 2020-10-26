MasterChef siste ördek nasıl yapılır? Siste ördek tarifi nedir? Siste ördek malzemeleri nelerdir? Danilo Zanna'nın özel tarifi ile siste ördek

Danilo Şef'in imza tabağı olan siste ördek, MasterChef Türkiye’de eleme gecesi ikinci turunda yarışmacılardan istendi. Son üçe kalan yarışmacılar, elenmemek için Danilo Şef'in imza tabağına en yakınını yapmaya çalıştı. İşte siste ördek tarifi, püf noktaları.

SİSTE ÖRDEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Pancar sos

Pancar 200 Gr

Gelatine 1 adet

½ limon

Karnabahar püresi

300 Gr karnabahar

50 Gr krema

50 Gr tereyağı

Tuz

Yeşil fıstık yağı

100 Gr yeşil fıstık

50 Gr zeytinyağı

Duck souce (ördek sos)

Bütün ördek 1 adet

Soğan orta boy 1 adet

Havuç 1 adet

Sarımsak 2 diş

Domates salça 80 gr

Taze kekik 2 adet

Taze biberiye 2 adet

Tabak dekor

Shallot soğan 2 adet

Baby havuç 2 adet

Kuşkonmaz 2 adet

Mikro filizler

SİSTE ÖRDEK NASIL YAPILIR?

Bütün ördeğimizin göğüs etini dikkatli şekilde çıkartın ve zeytinyağı kekik, biberiye

Tane değirmen biber ile marine edin ve kenara alın,

Göğüs kafesinden de soğan, sarımsak, havuç , salça ile bir sos hazırlayın.

Karnabaharı haşlayıp, krema, tereyağı, püre haline getirin.

Kırmızı pancarı haşlayın çekin ve içine bal, limon suyu ekleyin ve gelantinile ekleyin.

Baby havuç, kuşkonmaz ve soğanları blach yapıp fırınlayın, ördeğin göğsünü derisinin üstüne koyun ve tavanın altını açın ağır ağır 8 dk pişirin dışı çıtır olsun da dilimleyip diğer hazır olan ürünlerle servis yapın. Afiyet olsun.

