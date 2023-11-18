MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef son eleme adayı kim oldu? 18 Kasım 2023 MasterChef All Star'da potaya giren yarışmacı kim oldu? Tansiyon yükseldi

MasterChef son eleme adayı kim oldu? 18 Kasım 2023 MasterChef All Star'da potaya giren yarışmacı kim oldu? Tansiyon yükseldi

18.11.2023 23:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star yarışmacıları son eleme adayı olmamak için yarıştı. Dünyaca ünlü Türk Şef Fisun Ercan yarışmacılardan yuvalaça yemeğini yapmalarını istedi. Yayınlanan bölümde oldukça gergin anlar yaşandı. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 18 Kasım 2023 MasterChef All Star'da potaya giren yarışmacı kim oldu? Tansiyon yükseldi

MasterChef All Star'da heyecan giderek artıyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere MasterChef'te yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da potaya giden son isim ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakları yapanlar MasterChef All Star'ın yeni haftasına adını yazdıracak. Şef Fisun Ercan'ın tarifini başarısız yapan yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık oyunu oynadı.

F6Kwo_cXkAEde_R

MASTERCHEF ALL STAR'DA SON ADAY BELLİ OLDU MU?

MasterChef AllStar'da potaya giren isim gecenin sonunda belli olacak.

Şeflerin kararı ile eleme adayı gecenin sonunda açıklanıyor. Potaya gidecek son isim en başarısız tabağı yapan isim olacak.

F4ehGNzWMAA733q

DİLARA VE SERGEN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Programın bu akşam yayınlanan bölümünde haftanın pota adayı belirlenecek. Yarışma öncesi yapılan konuşma esnasında yaşanan tartışma ise ortamın gerilmesine sebep oldu.

1bb80c0b-d143-482a-b3fa-1a13c94fa839

Dilara'nın Sergen için 'Arkadaşlarınız size bir daha benimle konuşursan adisin derse siz de konuşmazsınız. Adi bir insan olmadığınız için.' demesi ve ardından da 'Konuşmak istemiyorum ben seninle bırak beni' demesi üzerine ipler gerildi.

152e6563-2019-4b31-8fd1-328c798a97ba

Sergen'in ise 'Allah yukarıda ne istediyse yaptım. Şu saatten sonra asla konuşmam ne hali varsa görsün' cevabını verdi.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki isim arasında ipler gerildi! 'Benimle konuşursan adisin'İki isim arasında ipler gerildi! 'Benimle konuşursan adisin'
'Pişmanım' dedi, Kasım 2022 tarihine işaret etti'Pişmanım' dedi, Kasım 2022 tarihine işaret etti
Gözlerden uzak büyüttüğü kızı büyüdü! Güzelliğiyle mest ettiGözlerden uzak büyüttüğü kızı büyüdü! Güzelliğiyle mest etti
Anahtar Kelimeler:
masterchef eleme masterchef eleme adayı kim masterchef potaya kim girdi ele istedi
En Çok Okunan Haberler
AFAD 72 ile uyarı yaptı! Ekipler teyakkuz halinde

AFAD 72 ile uyarı yaptı! Ekipler teyakkuz halinde

Kar İstanbul'un kapısına dayandı... Yarına dikkat!

Kar İstanbul'un kapısına dayandı... Yarına dikkat!

Yer: Hatay! Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: Dudak uçuklatan ceza...

Yer: Hatay! Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: Dudak uçuklatan ceza...

Yüzde 86 zam yapan da var, yüzde 115 isteyen de! Özel okullardan velilere erken' kayıt baskısı

Yüzde 86 zam yapan da var, yüzde 115 isteyen de! Özel okullardan velilere erken' kayıt baskısı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı

Akılalmaz cinayet! Sipariş kalemiyle öldürdü, o anlar saniye saniye kaydedildi

Akılalmaz cinayet! Sipariş kalemiyle öldürdü, o anlar saniye saniye kaydedildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.