MasterChef son eleme adayı kim oldu? 18 Kasım 2023 MasterChef All Star'da potaya giren yarışmacı kim oldu? Tansiyon yükseldi

MasterChef All Star'da heyecan giderek artıyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere MasterChef'te yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da potaya giden son isim ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakları yapanlar MasterChef All Star'ın yeni haftasına adını yazdıracak. Şef Fisun Ercan'ın tarifini başarısız yapan yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık oyunu oynadı.

MASTERCHEF ALL STAR'DA SON ADAY BELLİ OLDU MU?

MasterChef AllStar'da potaya giren isim gecenin sonunda belli olacak.

Şeflerin kararı ile eleme adayı gecenin sonunda açıklanıyor. Potaya gidecek son isim en başarısız tabağı yapan isim olacak.

DİLARA VE SERGEN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Programın bu akşam yayınlanan bölümünde haftanın pota adayı belirlenecek. Yarışma öncesi yapılan konuşma esnasında yaşanan tartışma ise ortamın gerilmesine sebep oldu.

Dilara'nın Sergen için 'Arkadaşlarınız size bir daha benimle konuşursan adisin derse siz de konuşmazsınız. Adi bir insan olmadığınız için.' demesi ve ardından da 'Konuşmak istemiyorum ben seninle bırak beni' demesi üzerine ipler gerildi.

Sergen'in ise 'Allah yukarıda ne istediyse yaptım. Şu saatten sonra asla konuşmam ne hali varsa görsün' cevabını verdi.







