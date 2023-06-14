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MasterChef Suna kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 adayı Suna Aydın hangi yıl yarıştı?

14.06.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Suna Aydın hakkındaki detaylar merak ediliyor. Daha önce MasterChef'te yarışan Suna Aydın bu kez All Star'da yarışabilmek için yarışmada yer aldı. MasterChef All Star adayı Suna Aydın'ın hayatı ve biyografisi sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Suna kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 adayı Suna Aydın hangi yıl yarıştı?

MasterChef Suna kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 adayı Suna Aydın hangi yıl yarıştı?

Suna Aydın MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer alabilmek için mücadele edecek yarışmacılardan biri. MasterChef 2019 sezonunda yarışan Suna Aydın bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Suna'nın hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Suna Aydın evli mi? MasterChef Suna'nın Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR, NERELİ?

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın, 10 Ekim 1986’da İskenderu’da dünyaya geldi. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okuyan MasterChef Suna okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatörlük, ya da danışmanlık yaptı. Suna Aydın’ın kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aydın’ın Batın isminde bir oğlu vardır.

Suna Aydın, MasterChef 2019 yılında yarıştı ve 9. oldu.

masterchef kapak

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

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