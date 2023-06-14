MasterChef Suna kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 adayı Suna Aydın hangi yıl yarıştı?

Suna Aydın MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer alabilmek için mücadele edecek yarışmacılardan biri. MasterChef 2019 sezonunda yarışan Suna Aydın bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Suna'nın hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Suna Aydın evli mi? MasterChef Suna'nın Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR, NERELİ?

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın, 10 Ekim 1986’da İskenderu’da dünyaya geldi. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okuyan MasterChef Suna okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatörlük, ya da danışmanlık yaptı. Suna Aydın’ın kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aydın’ın Batın isminde bir oğlu vardır.

Suna Aydın, MasterChef 2019 yılında yarıştı ve 9. oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022

