Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora düğünde! Aşk dolu kare

Medcezir, Adını Feriha Koydum, Gaddar gibi dizilerden sonra Eşref Rüya ile ekranda boy gösteren ve adından söz ettiren Çağatay Ulusoy Kübra'daki rol arkadaşı Aslıhan Malbora'yla bir süredir aşk yaşıyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift bir düğünde ortaya çıktı. Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın düğündeki sarmaş dolaş halleri hızlıca X'te yayıldı.

İkilinin bu aşk dolu karelerine beğeni yağdı.

Öte yandan Eşref Rüya'nın bitme sebebi olarak Malbora'nın sete sürekli gittiği iddiaları gündeme gelmişti.

Güze oyuncu “Sürekli sete gidiyormuşum! Lütfen gidip yetkili birine sorun. Zaten cevabı alacaksınız. Maalesef insanlar çok kötüleşmiş, art niyetli olmuş. Hiç öyle bir şey yok. Benimle hiçbir ilgisi yok. Koca koca işlerin bitişinin herhalde benimle ilgisi olamaz.” demişti.