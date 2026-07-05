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Doğukan Güngör askerden gelir gelmez Çeşme'ye gitti! 9 kilo verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör askerden döner dönmez soluğu Çeşme'de aldı. Ünlü isim, askerde kaç kilo verdiğini de açıkladı.

Doğukan Güngör askerden gelir gelmez Çeşme'ye gitti! 9 kilo verdi

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarılmıştı. Olaydan bir süre sonra askere giden oyuncu vatani görevini tamamladı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterini canlandıran Doğukan Güngör askerliğini bitirir bitirmez tatil için Çeşme'ye gitti. Gazete Magazin'in haberine göre ünlü oyuncu, askerde 9 kilo verdiğini söyledi.

Doğukan Güngör askerden gelir gelmez Çeşme ye gitti! 9 kilo verdi 1

Doğukan Güngör "Her şey yolunda. İşe (Haysiyet) başlıyoruz şimdi. Yeni geldim daha 24 saat oldu geleli. Vatani görevimizi yaptık geldik" dedi.

Oyuncu ayrıca "Askerlik arkadaşlarımla görüşüyorum. Güzel dostlar edindim. Birçok şey öğretti askerlik. Birçok karakter gözlemleyebildik. Bu bir oyuncu için kıymetli bir şey" ifadelerini kullandı.
Doğukan Güngör askerden gelir gelmez Çeşme ye gitti! 9 kilo verdi 2

Doğukan Güngör sezona Haysiyet dizisiyle dönmeye hazırlanıyor.

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doğukan güngör
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