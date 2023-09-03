MasterChef tarihinde bir ilk! O yarışmacı herkesi gözyaşlarına boğdu! "Kaderin böylesi"

Masterchef All Star'da farklı bir gece yaşanıyor. Birkaç bölümdür yarışmalarda yer almayan Çağatay Akgül, eleme gecesine katıldı. Sağlık sorunları yaşayan Akgül, yarışamama nedenini anlattı gözyaşları sel oldu.

Masterchef Çağatay, Azerbaycan'da çekilen bölü sonrasında bir süredir takım yarışlarında yer almıyordu.

Somer Şef Çağatay'ın sağlık sorunları yaşadığını açıklamış ve durumu ile ilgili net bir bilgi bulunmadığını söylemişti.

Hastalığı öncesinde eleme potasına gönderilmiş olan Çağatay, bu akşamki bölüme katıldı.

MASTERCHEF ALL STAR'A VEDA ETMEK ZORUNDA KALDI

Çağatay, Azerbaycan'da bulundukları sırada yaşadığı hastalık sebebiyle omurilik sorunu yaşadığını ve bunun sinirlere baskı yaptığını açıkladı.

Bu sebeple hareketlerinin sınırlandığını hatta uzun konuşmalarda nefesinin kesilmesi gibi sorunlar yaşadığını söyleyen MasterChef Çağatay, MasterChef All Star'a veda etmek zorunda kaldı.

KİMSE GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Çağatay yaşadığı sağlık sorunlarını anlatırken yarışmacı arkadaşları göz yaşlarını tutamadı.

Konuşmada da oldukça zorlandığı görülen Çağatay, yarışmaya devam edemeyeceğini söylediği anda herkes şoke oldu.

Favori gösterilen adaylardan biri olan MasterChef Çağatay, yürümekte bile zorluk çekerek şeflerle vedalaştı.

Arkadaşlarına da veda eden Çağatay Akgül, önlüğünü çıkararak yarışmaya veda etmek durumunda kaldı.

BİR GECEDE İKİ VEDA...

MasterChef all star'da bu akşam farklı bir eleme gecesi yaşanıyor. Çağatay'ın vedasının ardından potadaki diğer adaylar eleme yarışına devam ediyorlar.

Gecenin sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı Çağatay'dan sonra MasterChef All Star'a bu akşam veda eden ikinci isim olacak.



