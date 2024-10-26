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MasterChef'te beklenmedik karar! Somer Şef, 'Alışık olmadığımız bir olay' diyerek açıkladı! Yarışmacılar ise şok yaşadı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.10.2024 09:58
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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jür olduğu MasterChef Türkiye'de her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar 100 Bin TL için yarıştı. Bir ismin kazandığı yarışmada ise beklenmedik bir karar çıktı. Somer Şef, "Alışık olmadığımız bir olay" diyerek verdikleri şaşırtan kararı açıkladı.

MasterChef'te beklenmedik karar! Somer Şef, 'Alışık olmadığımız bir olay' diyerek açıkladı! Yarışmacılar ise şok yaşadı...

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül için mücadele etti. Yarışma sonunda ise şeflerden beklenmeyen şaşırtan bir karar çıktı.

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"ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR OLAY YAŞIYORUZ"

Kırmızı takım yeni bölümde 100 Bin TL'lik ödül için yarıştı. Şefler, yarışmacılarda 'Elmalı strudel' yapmalarını istedi fakat işler beklendiği gibi gitmedi. İkinci turun sonunda ise yarışmacılar şeflerden ödülü kazanan kişiyi açıklamasını beklerken Somer Şef, "Alışık olmadığımız bir olay yaşıyoruz. Bir iyi bir de kötü haberimiz var." diyerek yarışmacıları öne çağırdı.

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Somer şef "Yaptığınız yemeklerin hiçbiri ödül kazanmaya layık görülmedi" deyince herkes şoke oldu. Ödül ise böylece sonraki haftaya devretti. Mehmet Yalçınkaya, "Bizim için yemek yapılamıyorsa problem var demektir. Biz yemek anlatmaya başladığımızda yarışmacılar başka şeylerle meşgul oluyordu. Yemeği dinlemediniz." sözleriyle yarışmacılara kızdı.

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