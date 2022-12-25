MasterChef'te bu akşam kim elendi, 5li kadroya kimler kaldı? 25 Aralık MasterChef'te eleme heyecanı!

MasterChef Türkiye'de 25 Aralık (bu akşam) eleme yaşanacak. MasterChef Türkiye'ye de kimin eleneceği, kimlerin yoluna devam edeceği büyük merak konusu oldu. Yine iki etaptan oluşan eleme oyunları oynanacak ve gecenin sonunda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye 2022 şampiyonluk hayallerine veda edecek. Peki hayallerine çok az kala yarışmaya veda eden yarışmacı kim oldu, neler yaşandı? İşte yeni bölüm ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN KİM ELENDİ?

Milyonlarca izleyici TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'den kimin elendiğini araştırmaya başladı. Yayınlanan fragmanda yarışmacıların oldukça zorlandığı göze çarpıyor.

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Metin, Burak Kaya, Görkem ve Tolga'nın elenmemek için yarıştığı gecede kaybeden kim olacak?

MasterChef Türkiye eleme oyunlarında bu akşam ilk olarak yarışmacılara kalkan balığı verildi. Kalkan balığıyla yaratıcılık yemeği yapmaları istenen yarışmacılar tabaklarını yetiştirmekte oldukça zorlandı. Yine son saniyelerde tamamlanan tabaklar hem şefler hem de yarışmacılar için gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

DANİLO ŞEF'TEN İMZA TABAĞI

MasterChef 2022'de eleme oyununun son etabında Danilo Şef'in imza tabağıyla yarışmacılar zorlu anlar yaşadı. Bir İtalyan klasiği yapan Danilo Şef, Tournedos Ala Rossini ile Metin, Görkem, Burak Kaya ve Tolga'yı oldukça zorladı. Burak Kaya'nın fırın ile zorlu anlar yaşadığı ekranlara yansıdı.

Heyecanlı gecede son oylamaya gelindiğinde Şef Mehmet Yalçınkaya '' ya beş kişilik kadroya ya eve'' diyerek yarışmacılara son durum hatırlatması yaptı. Eksiklerin olduğu anlaşılan tabaklar için şefler 'sos yemeğin bekçisidir. Sos yoksa puan da yok' diyerek verdikleri puanlara açıklık getirdiler.

MasterChef Türkiye'de son düzlüğe yaklaşırken yarışmadan kim elenecek, kimler yoluna devam edecek bu gecenin sonunda belli olacak.



